BBP Genel Başkanı Destici, basın toplantısında konuştu - Son Dakika
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BBP Genel Başkanı Destici, basın toplantısında konuştu

06.07.2022 14:29

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya üyelik başvurularına değinirken, "CHP'si, İYİ Partisi, öbürü, beriki sanki Türkiye'nin hiçbir talebi yerine getirilmemiş, bunların üyeliklerine onay verilmiş, imza atılmış gibi bir algı oluşturuyorlar.

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya üyelik başvurularına değinirken, "CHP'si, İYİ Partisi, öbürü, beriki sanki Türkiye'nin hiçbir talebi yerine getirilmemiş, bunların üyeliklerine onay verilmiş, imza atılmış gibi bir algı oluşturuyorlar. İç politikada bunu yapıyorsunuz ama dış politika mili bir meseledir. Burada herkesin tarafı Türkiye Cumhuriyeti ve hükümeti olmak zorunda." dedi.

Destici, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, Erzincan'ın Kemaliye ilçesine bağlı Başbağlar köyünde 5 Temmuz 1993 akşamı teröristlerce öldürülen 33 sivile rahmet diledi.

Madımak'ta yaşanan provokatif hadiseleri de kabul etmediklerini, ölenleri rahmetle andıklarını açıklayan Destici, "Başbağlar'da yaşananları bütün yönleriyle aydınlatmak, katliamın faillerini bulup cezalandırmak, Türkiye Cumhuriyeti'nin millete karşı ödemesi gereken borçlarından biridir." ifadesini kullandı.

Destici, muhalefet partilerinin Madrid'de gerçekleştirilen NATO Liderler Zirvesi sonrasında İsveç ve Finlandiya'nın anında NATO'ya kabul edildiği şeklinde algı oluşturduğunu savundu.

Bu ülkelerin sadece üyelik başvurularının kabul edildiğini belirten Destici, "Türkiye ile ortak bir metin imza altına alındı. Bu metindeki şartlar yerine getirilirse Türkiye üyeliklerine müsaade edebilir. CHP'si, İYİ Partisi, öbürü, beriki sanki Türkiye'nin hiçbir talebi yerine getirilmemiş, bunların üyeliklerine onay verilmiş, imza atılmış gibi bir algı oluşturuyorlar. İç politikada bunu yapıyorsunuz ama dış politika mili bir meseledir. Burada herkesin tarafı Türkiye Cumhuriyeti ve hükümeti olmak zorunda." diye konuştu.

"13 yıl önceki Urumçi katliamında hayatını kaybedenlere rahmet diliyorum." ifadelerini kullanan Destici, Çin'in, Doğu Türkistan'ın dünya ile iletişimini kestiğini söyledi.

Destici, İslam aleminin Kurban Bayramı'nı kutladı, bayramın sağlık, huzur, birlik ve mutluluk getirmesini diledi.

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Kaynak: AA

Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika BBP Genel Başkanı Destici, basın toplantısında konuştu - Son Dakika

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