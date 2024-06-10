Başbakan istifa ediyor! Belçika'da genel seçimlerde iktidar partisi hezimeti yaşadı - Son Dakika
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Politika

Başbakan istifa ediyor! Belçika'da genel seçimlerde iktidar partisi hezimeti yaşadı

Başbakan istifa ediyor! Belçika\'da genel seçimlerde iktidar partisi hezimeti yaşadı

Belçika'da yapılan genel seçimlerin sonucunda hükümet düştü. Başbakan Alexander de Croo hezimet yaşayan partisinin yenilgisini kabul ederek istifa etti.

10.06.2024 00:25
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Belçika'da yapılan genel seçimlerin sonucunda Başbakan Alexander de Croo'nun partisi ağır bir yenilgi yaşadı. Croo istifa etti.

İKTİDAR PARTİSİ AĞIR YENİLGİ ALDI

Belçika'da yapılan genel seçimlerin ilk sonuçları ortaya çıkmaya başladı. Ülkenin federal meclisi ve bölge parlamentoları için oy kullanma işleminin tamamlanmasının ardından sayımlar başladı. İlk sonuçlara göre ağır bir yenilgi alan Başbakan Alexander de Croo yaptığı bir açıklama ile istifa edeceğini duyurdu.

Başbakan istifa ediyor! Belçika'da genel seçimlerde iktidar partisi hezimeti yaşadı
Belçika Başbakanı Alexander de Croo

BAŞBAKAN İSTİFA EDİYOR

Partisinin seçimleri kaybettiğini kabul ettiğini söyleyen de Croo, "Bu akşam çok duygusal bir akşam. Kaybettiğimizi kabul etmeliyim. Yarın istifamı sunacağım" ifadelerini kullandı.G enel seçim sonuçlarına göre ülkede sol partilerin oy oranı azalırken Flaman kanadında sağ ve aşırı sağ partilerin ilk sıralarda gittiği görülüyor. Başbakan de Croo'nun partisinin federal hükümette veya Flaman kesiminde kurulacak hükümetlerde yer alması beklenmiyor.

Kaynak: İHA

Hükümet, Belçika, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Başbakan istifa ediyor! Belçika'da genel seçimlerde iktidar partisi hezimeti yaşadı - Son Dakika

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