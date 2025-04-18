Belize'de Uçak Kaçırma Girişimi

Belize'de küçük bir uçağı kaçırma girişiminde bulunan bir ABD vatandaşı uçaktaki bir yolcu tarafından vurularak öldürüldü.

Karayip ülkesi Belize'de bir ABD vatandaşı, dün 14 yolcunun bulunduğu Tropic Air havayolu şirketine ait küçük bir uçağı kaçırma girişiminde bulundu. Polis Komiseri Chester Williams'ın gazetecilere yaptığı açıklamaya göre Akinyela Sawa Taylor isimli saldırgan uçak havalandıktan sonra pilota bıçak çekerek, uçağı ülke dışına yönlendirmesini istedi. Taylor'ın ön soruşturmaya göre eski bir asker olduğunu ifade eden Williams, kaçırılan uçağın Belize hava sahasında tur attığını ve yakıtının azaldığını söyledi.

Taylor'un uçaktaki 3 kişiyi bıçakladığını aktaran Williams, uçaktaki silahlı bir yolcunun ateş ederek saldırganı vurduğunu ifade etti. Taylor'ın hayatını kaybettiği olayda, yaralananlar hastaneye kaldırıldı. Uçak Philip Goldson Uluslararası Havaalanı'na güvenli bir şekilde iniş yaparken, yaralı yolculardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Polis Komiseri Williams, Taylor'ın uçağa bıçakla nasıl bindiğinin henüz bilinmediğini ancak ülkedeki küçük uçak pistlerinin güvenlik açısından yetersiz olduğunu söyledi. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü belirtildi. - SAN IGNACIO