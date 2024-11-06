Beyağaç Belediyesi Kasım Ayı Meclis Toplantısı Gerçekleşti - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

Beyağaç Belediyesi Kasım Ayı Meclis Toplantısı Gerçekleşti

Beyağaç Belediyesi Kasım Ayı Meclis Toplantısı Gerçekleşti

Beyağaç Belediyesi, Kasım Ayı Olağan Belediye Meclisi Toplantısı'nda ilçenin ihtiyaçları, altyapı çalışmaları ve sosyal projeler ile bölgesel kalkınma konularını ele aldı. Başkan Sezayi Pütün, birlik ve beraberlik vurgusu yaparak alınan kararların önemine dikkat çekti.

06.11.2024 11:36  Güncelleme: 11:38
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Beyağaç Belediyesi Kasım Ayı Olağan Belediye Meclisi Toplantısı, Belediye Başkanı Sezayi Pütün'ün başkanlığında, meclis üyelerinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Meclis toplantısında, ilçenin ihtiyaçları, altyapı çalışmaları, sosyal projeler ve bölgesel kalkınmayı destekleyecek çeşitli gündem maddeleri ele alındı. Üyeler arasında sağlanan uyumlu ve yapıcı tartışmalar sonucunda, tüm kararlar en iyi hizmeti sunma hedefiyle karara bağlandı. Beyağaç halkının refahını artırmayı amaçlayan projelere yönelik fikirler öne çıktı. Başkan Sezayi Pütün, toplantı boyunca birlik ve beraberlik vurgusu yaparak, alınan kararların ilçenin geleceği açısından önemini dile getirdi. Her bir meclis üyesinin katkısının değerli olduğunu belirten Başkan Pütün, ilçenin gelişimini hızlandıracak projelere destek vermenin önemini ifade etti. Ayrıca, tüm kararların şeffaf bir şekilde alınmasına dikkat edildi.

Toplantının sonunda, alınan kararların hayırlı olması temenni edildi. Beyağaç Belediyesi olarak, halkın yaşam kalitesini artırmaya yönelik çalışmalara devam edileceği vurgulandı. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

Beyağaç Belediyesi, Yerel Haberler, Belediye, Politika, Beyağaç, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Politika Beyağaç Belediyesi Kasım Ayı Meclis Toplantısı Gerçekleşti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

11:57 Cumhurbaşkanı Erdoğan: ABD Başkanı seçilen dostum Donald Trump’ı tebrik ediyorum Cumhurbaşkanı Erdoğan: ABD Başkanı seçilen dostum Donald Trump'ı tebrik ediyorum
10:49 Trump’ın seçim zaferi sonrası Süleyman Soylu’dan dikkat çeken paylaşım Trump'ın seçim zaferi sonrası Süleyman Soylu'dan dikkat çeken paylaşım
09:55 ABD’nin 47. başkanı Donald Trump oldu ABD'nin 47. başkanı Donald Trump oldu
09:35 Zafer konuşması yapan Trump’tan net mesaj: Savaşı bitireceğim Zafer konuşması yapan Trump'tan net mesaj: Savaşı bitireceğim
04:46 Seçimi kazanan Trump’tan sınıra dayanan 2 bin 500 göçmene: Ülkeye girişleri durduracağız Seçimi kazanan Trump'tan sınıra dayanan 2 bin 500 göçmene: Ülkeye girişleri durduracağız
16:50 Yönetime rest çekti, Galatasaray’dan ayrılıyor Yönetime rest çekti, Galatasaray'dan ayrılıyor
16:41 CHP Genel Başkan Yardımcısı baygınlık geçirdi CHP Genel Başkan Yardımcısı baygınlık geçirdi!
16:29 Usta oyuncu gençlik fotoğrafını paylaştı Usta oyuncu gençlik fotoğrafını paylaştı
16:20 Futbolda tartışmaları bitirecek öneri: Darbeleri tespit eden Nano VAR çıktı Futbolda tartışmaları bitirecek öneri: Darbeleri tespit eden Nano VAR çıktı
16:14 Maccabi Tel Aviv için Mossad bile devreye girdi Maccabi Tel Aviv için Mossad bile devreye girdi
16:09 Hiç rol almadığı filmle servet kazandı Hiç rol almadığı filmle servet kazandı
16:08 Öcalan’ı ikinci kez Meclis’e çağıran Bahçeli’ye DEM Parti’den yanıt Öcalan'ı ikinci kez Meclis'e çağıran Bahçeli'ye DEM Parti'den yanıt
16:08 TikTok fenomeni, tedavi gördüğü hastanede son paylaşımlarını yaptıktan sonra hayatına son verdi TikTok fenomeni, tedavi gördüğü hastanede son paylaşımlarını yaptıktan sonra hayatına son verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.11.2024 12:38:02. #1.12#
SON DAKİKA: Beyağaç Belediyesi Kasım Ayı Meclis Toplantısı Gerçekleşti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.