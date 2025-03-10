Beykoz Belediye Başkan Vekili Özlem Vural Gürzel Seçildi

Beykoz Belediye Başkan Vekili Özlem Vural Gürzel oldu

İSTANBUL - Beykoz Belediyesi Başkanı Alaattin Köseler, "ihaleye fesat karıştırma" suçundan 3 Mart'ta tutuklanarak İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırılmıştı. Belediye Meclisi, bugün saat 14: 00'de toplanarak yeni başkan vekilini seçti. Yeni Belediye Başkan Vekili üçüncü tura kalan seçimle Özlem Vural Gürzel oldu.

CHP'nin adayı Beylikdüzü'nden transfer ettiği meclis üyesi Özlem Vural Gürzel olurken Cumhur İttifakı'nın adayı Sadullah Hasanoğlu oldu. Beykoz Belediye Meclisi'nde partilerin sandalye dağılımına göre CHP 18, AK Parti 11,

MHP 2 olmak üzere toplam 31 meclis üyesi oy kullandı. İlk ve ikinci turda CHP'nin adayı Özlem Vural Gürzel 18 oy alırken Cumhur İttifakının adayı Sadullah Hasanoğlu 13 oy aldı. Üye tam sayısının üçte ikisi olan 22 oya erişilemediği için seçim 3.tura kaldı.

Üçüncü ve son turda oy sayıları değişmezken 18 oy alan Özlem Vural Gürzel salt çoğunluğu ile Beykoz Belediye Başkan Vekili seçildi.