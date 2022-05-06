Binali Yıldırım'ın esprili 'aksakallı' anlatımı - Son Dakika
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Binali Yıldırım'ın esprili 'aksakallı' anlatımı

06.05.2022 10:34

Binali Yıldırım'ın esprili 'aksakallı' anlatımıERZİNCAN AK Parti Genel Başkan Vekili ve aynı zamanda Aksakallar Konseyi Başkanı olan Binali Yıldırım'ın esprili 'aksakallı' anlatımı salondakileri kahkaha tufanına boğarken, yoğun alkış aldı.

Binali Yıldırım'ın esprili 'aksakallı' anlatımı

ERZİNCAN AK Parti Genel Başkan Vekili ve aynı zamanda Aksakallar Konseyi Başkanı olan Binali Yıldırım'ın esprili 'aksakallı' anlatımı salondakileri kahkaha tufanına boğarken, yoğun alkış aldı.

AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, Memur-Sen Erzincan İl Temsilciliği Teşkilat Buluşması'nda katıldı. Burada gündeme dair açıklamalarının ardından 'aksakallı' konusuna değinen Yıldırım, esprileriyle salondakileri güldürdü ve yoğun alkış aldı.

Yıldırım, 'aksakallı' hususunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile aralarında geçen sohbeti şöyle anlattı:

"Yanıma yaklaşıp diyorlar ki. Başbakanım sakal nerede, sakalını göstererek sakal aksakal ama sakal yok. Ben ne diyorum bak sakal sende sıfat bende. Geçen bütün aksakallar tanışmak için topladık, şubatın başında İstanbul'da. 2 gün toplantı yaptık, beyin fırtınası yaptık aksakallılar olarak. Ne yapabiliriz Türk devletleri coğrafyasında. Nasıl devletlerimize, yöneticilerimize faydalı olabiliriz bir eylem planı hazırladık ona göre de Cumhurbaşkanımıza götürdüm. Oturduk etrafına şöyle bir baktı aksakallılar nerede dedi. Dedim ki sayın Cumhurbaşkanım buradaki 6 tane ne sakal var ne bıyık var bizde hiç değilse bıyık var iyi bir başlangıçtır dedim.

Tabi aksakalın asıl ifade ettiği mana bir akil insan olmak. Yani yöneticilere, ülkeye, ülkenin meselelerine karşı yönetimlere gerekli bilgileri hiçbir beklenti olmadan, hiçbir hesap kitap olmadan anlatmaktır. İyi gideni de gitmeyeni de anlatmak. O yüzden aksakal müessesi Türk dünyasında çok önemseniyor."

Binali Yıldırım'ın esprili 'aksakallı' anlatımı
Binali Yıldırım'ın esprili 'aksakallı' anlatımı
Binali Yıldırım'ın esprili 'aksakallı' anlatımı
Binali Yıldırım'ın esprili 'aksakallı' anlatımı

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AK Partili Yıldırım, Memur-Sen Erzincan İl Temsilciliği Teşkilat Buluşması'nda konuştu: (2) AK Partili Yıldırım, Memur-Sen Erzincan İl Temsilciliği Teşkilat Buluşması'nda konuştu: (2) Yıldırım, Bölge Trafik İstasyon Amirliğini ziyaret etti Yıldırım, Bölge Trafik İstasyon Amirliğini ziyaret etti

Binali Yıldırım, Erzincan, AK Parti, Türk, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Binali Yıldırım'ın esprili 'aksakallı' anlatımı - Son Dakika


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