Bingöl Valisi Kadir Ekinci, Tapu ve Kadastro Teşkilatının 175. yılını kutladı - Son Dakika
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Bingöl Valisi Kadir Ekinci, Tapu ve Kadastro Teşkilatının 175. yılını kutladı

27.05.2022 00:58
Bingöl Valisi Kadir Ekinci, Tapu ve Kadastro Teşkilatının 175. yılını kutladı

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün 175. kuruluş yıl dönümü münasebetiyle Tapu ve Kadastro Bölge Müdürü Mahir Tuncer, İl Tapu Müdürü Ali Bazencir ve İl Kadastro Müdürü Hasan Ali Beyazıt ile birlikte Vali Kadir Ekinci'yi makamında ziyaret etti.

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün 175. kuruluş yıl dönümü münasebetiyle Tapu ve Kadastro Bölge Müdürü Mahir Tuncer, İl Tapu Müdürü Ali Bazencir ve İl Kadastro Müdürü Hasan Ali Beyazıt ile birlikte Vali Kadir Ekinci'yi makamında ziyaret etti.

Tapu ve Kadastro Bölge Müdürü Mahir Tuncer, ziyarette kuruluş yıldönümü etkinlikleri, müdürlüğün kurumsal yapısı, kurum çalışmaları ve planları hakkında Vali Ekinci'ye bilgi verdi. Tapu ve Kadastro Teşkilatı'nın 175. yılını kutlayan Vali Ekinci, ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade etti.

Ziyarette Tapu ve Kadastro Bölge Müdürü Mahir Tuncer ve beraberindeki heyete teşekkür ederek çalışmalarında başarılar dileyen Vali Ekinci'ye yeni Hükümet Konağı'nın yeni nesil 'Karekodlu' tapu senedi takdim edildi. - BİNGÖL

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Bingöl Valisi Kadir Ekinci, Tapu ve Kadastro Teşkilatının 175. yılını kutladı - Son Dakika


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