Borrell: "Ukrayna'daki savaş tam anlamıyla bir uyanış oldu" - Son Dakika
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Borrell: "Ukrayna'daki savaş tam anlamıyla bir uyanış oldu"

17.05.2022 20:15

- Borrell: "Ukrayna'daki savaş tam anlamıyla bir uyanış oldu" Avrupa Birliği Savunma Bakanları Toplantısı'nın ardından konuşan AB Dış İlişkiler Yüksek Temsilcisi ve Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Josep Borrell, "Ukrayna'daki savaş tam anlamıyla bir uyanış oldu" dedi.

- Borrell: " Ukrayna'daki savaş tam anlamıyla bir uyanış oldu"

BRÜKSEL - Avrupa Birliği Savunma Bakanları Toplantısı'nın ardından konuşan AB Dış İlişkiler Yüksek Temsilcisi ve Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Josep Borrell, "Ukrayna'daki savaş tam anlamıyla bir uyanış oldu" dedi.

AB üyesi ülkelerin Savunma Bakanları, Belçika'nın başkenti Brüksel'de bir araya geldi. Toplantının ardından basın toplantısı düzenleyen AB Dış İlişkiler Yüksek Temsilcisi ve Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Josep Borrell, toplantıda Ukrayna'da yaşanan savaşın da etkisiyle savunma politikalarının ele alındığını bildirerek, "Ukrayna'daki savaş tam anlamıyla bir uyanış oldu" dedi.

Toplantıda Avrupa Güvenlik Ajansı'nın da ele alındığını ifade eden Borrell, "Bu savaş Avrupa Güvenlik Ajansı için daha fazla görünür olma fırsatı arz ediyor. AB üye ülkeleri olarak Stratejik Pusula kapsamında askeri olarak yenilikçi bir işbirliği yapmayı öngörüyoruz" dedi.

AB, askeri modernizasyon sürecine giriyor

AB'nin mevcut savunma kapasitesi ve yapılması gerekenlerin tespit edileceği bir analiz sürecinin yapılmasına karar verildiğini bildiren Borrell, AB'nin aynı zamanda uzun vadeli bir askeri modernizasyon sürecine gireceğini bildirdi.

AB, 160 milyar euroluk savunma açığını kapatacak

Avrupa'nın 2009 yılından bu yana silahlanmaya yeterince bütçe ayırmadığını Borrell, "AB olarak savunma alanında 2009 yılından bu yana oluşan 160 milyar euroluk açığı kapatacağız. Bu atacağımız adımlarla 2008 seviyesini yakalamış olacağız" ifadelerini kullandı.

Borrell, AB Savunma Bakanları'nın savunma odaklı toplantısında alınan kararlar doğrultusunda AB Komisyonu'nun bir çalışma yapacağını ve ardından AB liderlerinin konuyu karara bağlayacağını bildirdi.

Borrell: Ukrayna'daki savaş tam anlamıyla bir uyanış oldu
Borrell: Ukrayna'daki savaş tam anlamıyla bir uyanış oldu
Borrell: Ukrayna'daki savaş tam anlamıyla bir uyanış oldu
Borrell: Ukrayna'daki savaş tam anlamıyla bir uyanış oldu

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Kaynak: İHA

Politika, Güncel, Son Dakika

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