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Bozkurt güven tazeledi - Son Dakika

Bozkurt güven tazeledi

20.02.2022 19:53
Bozkurt güven tazeledi

Samsun Alaçam Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Olağan Genel Kurulu'nda mevcut Başkan Kurtbey Bozkurt, güven tazeledi.

Samsun Alaçam Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Olağan Genel Kurulu'nda mevcut Başkan Kurtbey Bozkurt, güven tazeledi.

Halk Eğitim Merkezi Konferans Salonunda gerçekleştirilen genel kurulun divan başkanlığını Bafra Kahveciler ve Samsun Esnaf Odaları Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Yılmaz yaptı. Kongrede gelir gider tablolarının okunmasının ardından başkan adaylarının konuşmalarına geçildi. İki başkan adayı da üyelerine yapacakları çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Yapılan seçimde 270 kayıtlı üyenin 234'ü oy kullandı. 232 oyun geçerli sayıldığı kongrede 2 oy iptal oldu. Mevcut Başkan Kurtbey Bozkurt 135 oy alarak yeniden Alaçam Şoförler ve Otomobilciler Derneği Başkanı seçildi. Diğer aday Cemal Eroğlu ise 97 oyda kaldı.

Derneğin yönetimi Naci İnce, Okay Akın, Seyit Ali Ceylan, Cemalittin Diler, Sezgin Kurt ve Niyazi Altınkaynak'tan oluştu. - SAMSUN

Bozkurt güven tazeledi
Bozkurt güven tazeledi
Bozkurt güven tazeledi
Bozkurt güven tazeledi

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Esnaf Odası, Bozkurt, Samsun, Esnaf, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Bozkurt güven tazeledi - Son Dakika


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