Buldan, HDP TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu - Son Dakika
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Buldan, HDP TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu

17.05.2022 15:05

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, "HDP ve demokrasi güçleri saldırıya uğrarken, HDP'li belediyelere kayyumlar atanırken çekingen davrananlar, söz kuramayanlar, 'ama, fakat' diyenler, bugün bu saldırı dalgasının bizzat muhatabıdır.

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, "HDP ve demokrasi güçleri saldırıya uğrarken, HDP'li belediyelere kayyumlar atanırken çekingen davrananlar, söz kuramayanlar, 'ama, fakat' diyenler, bugün bu saldırı dalgasının bizzat muhatabıdır. Sessizlik karanlığı büyütür, ortak ve güçlü refleks ise aydınlığı artırır." dedi.

Buldan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, geçen hafta annesini kaybeden HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar ve ailesine başsağlığı diledi.

İktidarın, halkı ikna edecek bir hikayesinin ve halkın karşısına çıkacak yüzünün kalmadığını herkesin bildiğini iddia eden Buldan, ekonomik yıkımı, geçim derdini, ekmek krizini örtmek için her gün yeni bir hukuksuzlukla, kumpasla, kötülükle toplumun karşısına çıkmaya devam edildiğini ileri sürdü.

Pervin Buldan, 15 Mayıs'ın Kürt Dil Bayramı olduğunu ancak Diyarbakır ve İstanbul'daki etkinliklerin engellenmeye çalışıldığını savunarak, halkın ise bayramı alanlarda kutladığını söyledi.

Konser, tiyatro, miting yasaklarıyla adeta fiili bir OHAL uygulandığını ileri süren Buldan, "Yasaklarla mücadele yalanıyla yola çıkan AKP, tarihin en yasakçı iktidarı olmayı da başardı." diye konuştu.

"Kaftancıoğlu'na verilen ceza da aynı mantığın sonucu"

Buldan, "sarayın siyasi ajandasına göre karar veren partili yargı sistemi kurulduğunu, bu yargı düzeniyle seçim kampanyası yürütüldüğünü" iddia ederek, "Kendileri halkın içine inemeyince partili hakim ve savcılarını sahaya sürdüler. İşte en son sevgili Canan Kaftancıoğlu'na verilen ceza da aynı mantığın bir sonucudur. Siyaseten yaşadığımız erimeyi, yargı gücüyle durdurma gayreti içinde olduğunuzu gayet net görüyor ve biliyoruz. Evet, itiraz eden herkesten, uçan kuştan, esen yelden korktuğunuzu da biliyoruz ama nafile. Ne yaparsanız yapın gideceksiniz, gideceksiniz, gideceksiniz..." ifadesini kullandı.

Muhalefetin de tam bir yol ayrımında olduğunu savunan Buldan, "HDP ve demokrasi güçleri saldırıya uğrarken, HDP'li belediyelere kayyumlar atanırken çekingen davrananlar, söz kuramayanlar, 'ama, fakat' diyenler, bugün bu saldırı dalgasının bizzat muhatabıdır. Sessizlik karanlığı büyütür, ortak ve güçlü refleks ise aydınlığı artırır." değerlendirmesinde bulundu.

HDP Eş Genel Başkanı Buldan, iktidarın ülke yararına olmayan iç ve dış politikasına bir bütün olarak karşı çıkılmasının, tüm muhalefetin ortak sorumluluğu ve görevi olduğunu iddia etti.

"Etkin kovuşturma ve soruşturma süreçleriyle anlam kazanır"

TBMM'de geçen hafta kadına yönelik şiddetin önlenmesine yönelik yasanın çıktığını, ancak bu düzenleme hazırlanırken kadın örgütlerinin görüşünün alınmadığını ileri süren Buldan, cezalandırmanın tek çözüm olamayacağını, önleme ve destek politikaları, etkin kovuşturma ve soruşturma süreçleriyle anlam kazanacağını dile getirdi.

Buldan, kadınların ortak mücadelesinin kendileri için de hayati olduğunu, ne pahasına olursa olsun kadınların bu mücadeleyi kazanacaklarını belirtti.

Pervin Buldan, 14 Mayıs Çiftçiler Günü'nün, çiftçiler için bayram değil, yas günü olduğunu iddia etti.

AK Parti'nin iktidara geldiği 2002'de, yaklaşık 2,5 milyon olan kayıtlı çiftçi sayısının, 2022'ye gelindiğinde 500 binin altına düştüğünü ifade eden Buldan, çiftçilerin borcunun ise yaklaşık 2,5 milyar liradan 200 milyar liraya çıktığını öne sürdü.

Buldan, kara tablonun, AK Parti'nin tarlaları beton dikilecek, talan edilecek, rant sağlanacak boş arazi olarak görmesinden kaynaklandığını savundu.

İçi boş tostla, deposu boş traktörle, kaynamayan tencereyle, ödenemeyen kiralarla bir sefalet ülkesi yaratıldığını iddia eden Buldan, bu düzen durdurulmazsa büyük bir açlık ve yoksulluğun yaşanacağını ileri sürdü.

Türk lirasının değerini düşürerek hurdaya çevirenin AK Parti olduğunu savunan Buldan, "Merkez Bankasını, Hazineyi hurdalığa çevirenlerin kendileri olduğunu da unutuyorlar ve inkar ediyorlar. En büyük hurdacı bu iktidardır." sözlerini sarf etti.

Buldan, 3 Temmuz'da yapacakları olağan büyük kongreden önce 7 ayrı bölgeyi kapsayan bölge konferanslarını tamamladıklarını, genel konferansları da 6-7 Haziran'da Ankara'da gerçekleştirmeye hazırlandıklarını aktardı.

Buldan, HDP TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu
Buldan, HDP TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu
Buldan, HDP TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu
Buldan, HDP TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu

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Kaynak: AA

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