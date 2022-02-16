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Burhaniye' de Türk Hava Kurumu'nun 97.Kuruluş Yıldönümü kutlandı - Son Dakika

Burhaniye' de Türk Hava Kurumu'nun 97.Kuruluş Yıldönümü kutlandı

16.02.2022 15:41
Burhaniye' de Türk Hava Kurumu'nun 97.Kuruluş Yıldönümü kutlandı

Burhaniye ilçesinde, Türk Hava Kurumu'nun 97'nci Yıldönümü kutlandı.

Burhaniye ilçesinde, Türk Hava Kurumu'nun 97'nci Yıldönümü kutlandı. THK Şube Başkanı Bülent Erkol ve yönetim kurulu üyeleri anıta çelenk koydu.

Burhaniye' de Türk Hava Kurumu'nun 97'nci Kuruluş Yıldönümü Cumhuriyet Meydanında kutlandı. Meydanda toplanan THK Şube Başkanı Bülent Erkol ile yönetim kurulu üyeleri Bekir Buruk, İsmail Çokgider, Aykut Çoban ve Yılmaz Tetik saygı duruşunda bulunurken, anıta çelenk koydular. Bülent Erkol, törene katılan arkadaşlarına teşekkür etti. - BALIKESİR

Burhaniye' de Türk Hava Kurumu'nun 97.Kuruluş Yıldönümü kutlandı

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Cumhuriyet, Thk, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Burhaniye' de Türk Hava Kurumu'nun 97.Kuruluş Yıldönümü kutlandı - Son Dakika


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