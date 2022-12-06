Bütçe görüşmelerinin sürdüğü Genel Kurul'da AK Parti ve İYİ Parti milletvekilleri arasında yumruklu kavga

TBMM'de iki parti arasında yumruklu kavga! Vekillerden biri hastaneye kaldırıldı

TBMM'de dün başlayan bütçe görüşmeleri bugün devam ediyor. Dün akşam AK Parti ve CHP'li vekiller arasında yaşanan hararetli tartışma sonrasında bugün de Genel Kurul'da kavga çıktı.

İYİ PARTİLİ VEKİLİN BAŞI YARILDI

İYİ Parti Milletvekili Ümit Beyaz kürsüde konuşma yaparken AK Parti ve İYİ Parti milletvekilleri arasında tansiyon yükseldi. Yaşananların ardından Meclis Başkanvekili Haydar Akar oturuma 10 dakika ara verdi. Çıkan kavgada İYİ Partili Hüseyin Örs, AK Partili Zafer Işık ile yumruklaştı. Işık'ın parmağındaki yüzük nedeniyle Örs'ün kafasında açılma olduğu öğrenildi. Kalp problemi olduğu öğrenilen Örs'ün hastanede tedavi altına alındı.

DÜN DE TARTIŞMA YAŞANDI

Meclis Genel Kurulu'nda dün başlayan bütçe görüşmelerinde de gerginlik yaşanmıştı. Genel Kurul'da AK Parti ile CHP milletvekilleri arasında arbede yaşandı. Birbirlerinin üzerine yürüyen milletvekillerinin kavgası diğer milletvekillerinin araya girmesiyle engellendi. Görüşmelerde hükümet adına Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay konuşurken, CHP adına ise Genel Başkan Kemal Kılıçdaoğlu kürsüdeydi. Kılıçdaroğlu'nun kürsüde hükümete yönelik eleştirilerine AK Parti sıralarından tepki geldi.