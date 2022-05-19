Çavuşoğlu: "Savaşın açlık krizini daha da kötüleştirmemesi için uluslararası iş birliğine ihtiyacımız var" - Son Dakika
Üye Girişi

Çavuşoğlu: "Savaşın açlık krizini daha da kötüleştirmemesi için uluslararası iş birliğine ihtiyacımız var"

19.05.2022 09:48
Çavuşoğlu: "Savaşın açlık krizini daha da kötüleştirmemesi için uluslararası iş birliğine ihtiyacımız var"

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya ve Ukrayna'nın üretim ve ihraç imkanlarındaki düşüşün küresel gıda güvenliğini doğrudan etkileyeceğini belirterek, "Bu savaşın açlık krizini daha da kötüleştirmemesi için uluslararası iş birliğine ihtiyacımız var" dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya ve Ukrayna'nın üretim ve ihraç imkanlarındaki düşüşün küresel gıda güvenliğini doğrudan etkileyeceğini belirterek, "Bu savaşın açlık krizini daha da kötüleştirmemesi için uluslararası iş birliğine ihtiyacımız var" dedi.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, New York'ta ABD Dışişleri Bakanı Blinken'in ev sahipliğinde düzenlenen Bakanlar düzeyindeki Küresel Gıda Güvenliği Eylem Çağrısı (Global Food Security Call to Action) Toplantısına katıldı. Bu girişim için ABD'li mevkidaşı Blinken'a teşekkür eden Çavuşoğlu, "Dünya bir açlık kriziyle karşı karşıya. Dünya Sağlık Teşkilatı 800 milyondan fazla insanın hala açlıkla karşı karşıya olduğunu tahmin ediyor. Çatışmalar açık ara bu durumun en büyük sebebi. Dünyanın açlık çeken insanlarının yaklaşık yüzde 60'ı çatışma alanlarında yaşıyor. Her yeni çatışma, insanları açlığa iten yeni bir dalgayı tetikliyor. Her iki ülke de ana küresel gıda tedarikçilerinden olduğu için özellikle Rusya-Ukrayna çatışması ve Rusya'nın saldırganlığı büyük bir güçlük yaratıyor. Bu ülkelerin üretim ve ihraç imkanlarındaki düşüş, küresel gıda güvenliğini doğrudan etkileyecek. Bu savaşın açlık krizini daha da kötüleştirmemesi için uluslararası iş birliğine ihtiyacımız var. Bu, çatışmaların barışçıl çözümü için neden birlikte çalışmamız gerektiğiniz gösteren bir başka sebep" dedi.

TÜRKİYE, AKDENİZ BAKANLAR DİYALOĞU'NA EŞ BAŞKANLIK YAPACAK

Çavuşoğlu, "Politikalarımızın merkezinde insani bir yaklaşım var. Bugün karşılaştığımız krizlerde de bu yaklaşım geçerli. BM'nin Türkiye'den gerçekleştirdiği insani operasyonlarını hem personel yerleşimi hem de yardım dağıtımı için kolaylaştırıyoruz. Gıda güvenliğini sağlamak için Genel Sekreter'in (Antonio Guterres) insani koridorlar oluşturma çabalarını destekliyoruz. BM ile birlikte tahıl taşıyan Ukrayna gemilerinin güvenli geçişini sağlamak için çalışıyoruz. Tüm bu insani konularda bir Temas Grubu kurmak için çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

İtalya'nın gıda güvenliğine ilişkin Akdeniz Bakanlar Diyaloğu oluşturma girişimini memnuniyetle karşıladığını belirten Çavuşoğlu, "Değerli dostum Bakan Luigi Di Maio'nun daveti üzerine etkinliğe eş başkanlık edeceğiz" dedi.

Çavuşoğlu konuşmasını şu şekilde sürdürdü:

"Tüm bu çabalara rağmen daha yapılacak çok şey olduğunu biliyoruz. Bugün Türkiye'nin Küresel Gıda Güvenliği Eylem Çağrısı'nı desteklemek için 6 maddelik bir paketi uygulayacağını duyurmaktan mutluluk duyuyorum. En çok etkilenen ülkelere tohum ve teknik uzmanlık yardımı sağlayacağız. En çok etkilenen ülkelere fayda sağlamak için ulusal ticareti kolaylaştırma önlemleri üzerinde çalışacağız. Mülteciler için gıda yardımı dahil farklı türlerde yardımlar sağlayacağız. Taahhütlerin uygulanmasında ortaklarımızla eşgüdüm yapmaya hazırız. FAO-Türkiye Ortaklık Programı üzerinden toplanan fonlar ve imkanlar gıda güvenliğiyle ilgili çabalara aktarılacak. Son olarak BM Gıda Sistemleri Zirvesindeki taahhütlerimize bağlılığımızı yeniden teyit ediyor, uluslararası örgütlerle iş birliğimiz güçlendiriyoruz."

"TÜRKİYE HAREKETE GEÇMEYE HAZIR"

Çavuşoğlu, "1932 ve 1933 yıllarında Holodomor'daki kitlesel kıtlık nedeniyle Ukrayna'da yaklaşık 8 milyon, bölgede ise yaklaşık 10 milyon insan hayatını kaybetti. Ancak kıtlığın 21. yüzyılda yeri ve bahanesi yok. Bugün temellerini attığımız eylemler, ortaya çıkan krizin etkilerini hafifletecek, tarımı iyileştirecek ve hayatlar kurtaracak. Türkiye harekete geçmeye hazırdır, isteklidir ve Küresel Gıda Güvenliği için Yol Haritası-Eylem Çağrısını desteklemektedir" şeklinde konuştu.

(İHA)

YORUMLAR
500
Bakan Çavuşoğlu, Uluslararası Göç Gözden Geçirme Forumu için ABD'ye gidecek Bakan Çavuşoğlu, Uluslararası Göç Gözden Geçirme Forumu için ABD'ye gidecek
Kaynak: İHA

Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Çavuşoğlu: 'Savaşın açlık krizini daha da kötüleştirmemesi için uluslararası iş birliğine ihtiyacımız var' - Son Dakika


Son Dakika
10:07 Kilosu 760 lira olan cevizle tarif veren ve eleştirilen oyuncu Yasemin Özilhan'dan ilginç savunma: Peynir de pahalı, hayat pahalı yani
10:05 Kliniğin üst tarafında kumar oynatılan lokalin kamerasının kaldırılmasını isteyen doktor saldırıya uğradı, köprücük kemiği kırıldı
09:50 19 Mayıs tüm yurtta coşkuyla kutlanıyor! Kurtuluş mücadelesinin 103. yılında gençlik Ata'nın huzuruna çıktı
09:21 Eski ABD Başkanı Bush'un, Putin'i eleştirecekken yaptığı "Irak" gafı gündem oldu!
09:10 Evinde beslediği kediler sebebiyle komşusunun sözlü tacizlerine sessiz kalmayan kadın, jandarmaya şikayette bulundu
08:57 194 kişinin gözaltına alındığı Kadıköy Belediyesi'ndeki "rüşvet" operasyonunda yeni detaylar ortaya çıktı
08:51 Görenler şaştı kaldı! Üzerinden cip geçen çocuk kazadan tek bir çizik almadan kurtuldu
08:47 Atatürk Havalimanı ile ilgili "Bana sormadılar" diyen İmamoğlu'na Kurum'dan yanıt: Siz bize danışıyor musunuz?
08:43 Gibi ile Erşan Kuneri tartışması alevleniyor! Gibi'nin başrolü Kıvanç Kılınç ile şarkıcı Aleyna Tilki de Zafer Algöz'e cevap verdi
07:42 Yasak Elma'nın başrolü Berk Oktay diziden ayrılıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.05.2022 10:27:18. #1.12#
SON DAKİKA: Çavuşoğlu: "Savaşın açlık krizini daha da kötüleştirmemesi için uluslararası iş birliğine ihtiyacımız var" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement