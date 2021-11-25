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Çekya Devlet Başkanı Zeman hastaneden taburcu edildi - Son Dakika

Çekya Devlet Başkanı Zeman hastaneden taburcu edildi

25.11.2021 13:29
Çekya Devlet Başkanı Zeman hastaneden taburcu edildi

Çekya Devlet Başkanı Milos Zeman uzun süredir tedavi gördüğü Prag Merkez Askeri Hastanesinden taburcu edildi.

Çekya Devlet Başkanı Milos Zeman uzun süredir tedavi gördüğü Prag Merkez Askeri Hastanesinden taburcu edildi.

Çekya Devlet Başkanı Milos Zeman 10 Ekim tarihinden bu yana tedavi gördüğü Prag Merkez Askeri Hastanesinden (UVN) taburcu edilerek Lany'deki başkanlık köşküne getirildi. Zeman'a Lany'deki Başkanlık köşkünde özel bir şirket tarafından evde bakım hizmeti sağlanacak.

"Başkan'ın kararına saygı duyuyoruz"

Prag Merkez Askeri Hastanesi tarafından yapılan açıklamada, "Sayın Başkan ve ailesi ile çalışma ofisi, Başkan'ın sağlık durumu, gelişme tahminleri, olası riskler ve komplikasyonlar hakkında defalarca bilgilendirildi. Hastanemiz profesyonel bir sağlık ekibinin önderliğinde uzmanlaşmış bir tıbbi tesiste sağlanan en uygun bakımı önermeye devam ediyor. Ancak Başkan'ın sağlığındaki önemli iyileşme göz önüne alındığında, anayasal görevlerini yerine getirmesine öncelik verme kararına tamamen saygı duyuyoruz" ifadesi kullanıldı.

"Zeman hastanede kalmalı"

Zeman'ın Prag Merkez Askeri Hastanesi'ndeki tedavisini yöneten sağlık konseyi, Zeman'ın hastaneden ayrılmaması ve bazı önemli işler için konutuna gitmesini önerdi. Konseyin görüşünün aksine açıklamalarda bulunan Sağlık konseyi üyesi Prof. Pavel Pafko ise, "Sayın Başkan, kendi haklarından mahrum değildir ve sağlık durumunu tehlikeye atmayan ve kendi haklarından mahrum olmayan her hasta, bilinci kapalı değilse hastaneden çıkma konusunda özgürdür" dedi.

Hükümet Cuma günü kurulabilir

Çekya'da 8-9 Ekim tarihlerinde gerçekleştirilen genel seçimlerin galibi olan Spolu (Birlikte) ittifakı ile Bağımsız Belediye Başkanları Partisi (STAN) ve Çekya Korsan Partisi ittifakının Cuma günü Zeman ile görüştükten sonra yeni hükümeti kurması bekleniyor. Çekya'da ülkeyi halen eski Başbakan Andrej Babis'in hükümeti yönetiyor.

77 yaşındaki Milos Zeman, karaciğer rahatsızlıkları nedeniyle eylül ayında geldiği Askeri Hastane'de 8 gün tedavi gördükten sonra taburcu edilmişti. Zeman 10 Ekim tarihinde bilinci kapalı bir şekilde Askeri Hastane'ye götürülmüş ve tedaviye alınmıştı. Bu yıl tekerlekli sandalye kullanmaya başlayan Zeman'ın karaciğer hastalığına bağlı sorunları ile birlikte diyabet, düşük tansiyon ve ileri derecede duyma kaybı gibi hastalıkları olduğu biliniyor. - PRAG

Çekya Devlet Başkanı Zeman hastaneden taburcu edildi
Çekya Devlet Başkanı Zeman hastaneden taburcu edildi

Askeri Hastane, Cuma, Ekim, Prag, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Çekya Devlet Başkanı Zeman hastaneden taburcu edildi - Son Dakika


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