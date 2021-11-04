Üye Girişi
Çekya Devlet Başkanı Zeman, yoğun bakımdan çıkarıldı - Son Dakika

Çekya Devlet Başkanı Zeman, yoğun bakımdan çıkarıldı

04.11.2021 14:54
Çekya Devlet Başkanı Zeman, yoğun bakımdan çıkarıldı

Çekya Devlet Başkanı Milos Zeman, 10 Ekim'de bilinci kapalı bir şekilde getirildiği Prag Merkez Askeri Hastanesinin (UVN) yoğun bakım servisinden çıkarılarak normal odaya alındı.

Çekya Devlet Başkanı Milos Zeman, 10 Ekim'de bilinci kapalı bir şekilde getirildiği Prag Merkez Askeri Hastanesinin (UVN) yoğun bakım servisinden çıkarılarak normal odaya alındı.

Çekya'da yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle 10 Ekim'de Lany'deki konutundan ambulansla alınarak Prag Merkez Askeri Hastanesine (UVN) getirilen Çekya Devlet Başkanı Milos Zeman, yoğun bakım servisinde yaklaşık bir ay süren tedavisinin ardından normal odaya alındı. UVN Sözcüsü Jitka Zinke yaptığı açıklamada, "Devlet Başkanı Zeman 10 Ekim 2021'den beri hastanemizde tedavi görüyor. Bunun nedeni, gıda ve sıvı alımının kötüleşmesine neden olduğu bilinen bir kronik hastalığın bulunmasıydı. Başkan hastanemize geldiğinde şüphesiz yoğun bakımda tedavi görmeliydi. Kendisine uyguladığımız tedavi ve özel beslenme desteği ile bugün geldiğimiz noktada Başkan Zeman'ı rehabilitasyon bölümündeki normal odaya aldık" ifadelerini kullandı.

"Çok özel bir durumda olduğumuz doğru"

Ekim ayında yapılan genel seçimlerden birinci çıkan SPOLU (Birlikte) ittifakının en büyük partisi olan Sivil Demokrat Partisi (ODS) Başkanı ve kurulacak hükümetin Başbakanı olacak Petr Fiala ise, "Çok özel bir durumda olduğumuz doğru. Seçimin üzerinden 3 hafta geçti ve gidişat belli değil" dedi. Fiala, "Normal şartlar altında Temsilciler Meclisi'nin 8 Kasım'da toplanması, açılış toplantısının yapılması, mevcut hükümetin istifa etmesi ve yeni bir hükümetin atanması gerekir. Bunu Başkan Zeman yapmak zorunda. Ancak Başkan'ın bunu yapma şansı olup olmayacağını sormalıyız" diye konuştu.

Durumu yarın belli olacak

Çekya Devlet Başkanı Milos Zeman'ın doktoru Miroslav Zavoral, Zeman'ın sağlık durumunu değerlendirmek için tıp konseyini toplamaya karar verdi. 5 Kasım Cuma günü ilk kez toplanacak olan konsey üyelerinden eski Charles Üniversitesi Rektörü ve Doktor Tomas Zima'ya göre önce tıbbi raporların incelenmesi ve ardından Zeman'ın yeniden kontrol edilmesi gerekiyor. Konseyin Zeman'ın hastalığının durumu ve göreve devam edip edemeyeceği hakkında karar vermesi bekleniyor.

Ne olmuştu

77 yaşındaki Milos Zeman, karaciğer rahatsızlıkları nedeniyle eylül ayında geldiği askeri hastanede 8 gün tedavi görüp taburcu olmuştu. Genel seçimlerin hemen ardından 10 Ekim'de tekrar aynı hastaneye getirilen Zeman'ın bilinci kapalıydı. Bu yıl tekerlekli sandalye kullanmaya başlayan Zeman'ın karaciğer hastalığına bağlı sorunları ile birlikte diyabet, düşük tansiyon ve ileri derecede duyma kaybı gibi hastalıkları bulunuyor. - PRAG

Rehabilitasyon, Kasım, Prag, Ekim, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Çekya Devlet Başkanı Zeman, yoğun bakımdan çıkarıldı - Son Dakika


Son Dakika

Büyük skandal yargıda! Statta cinsel ilişkiye giren dev takımın oyuncularının başı belada 15:47 Büyük skandal yargıda! Statta cinsel ilişkiye giren dev takımın oyuncularının başı belada MHP'den sert tepki: Cesaretinden değil, ödlekliğini gizleme telaşındandır 15:43 MHP'den sert tepki: Cesaretinden değil, ödlekliğini gizleme telaşındandır Yerli otomobil müjdesi! Fabrikanın kaba inşaatı bir aya tamamlanıyor 15:36 Yerli otomobil müjdesi! Fabrikanın kaba inşaatı bir aya tamamlanıyor
Cumhurbaşkanı İlham Aliyev: Ermenistan'la barış imzalamaya hazırız 15:02 Cumhurbaşkanı İlham Aliyev: Ermenistan'la barış imzalamaya hazırız Isparta'da yetişen Safran çiçeğinin kilosu 75 bin liradan alıcı buluyor 14:40 Isparta'da yetişen Safran çiçeğinin kilosu 75 bin liradan alıcı buluyor Geçtiğimiz ay Sami Hamidi ile evlenen Survivor eski yarışmacısı Melisa Emirbayer, hamile olduğunu duyurdu 14:24 Geçtiğimiz ay Sami Hamidi ile evlenen Survivor eski yarışmacısı Melisa Emirbayer, hamile olduğunu duyurdu
Yeniden cezaevine girecek olan Çilem Duran'dan ilk sözler: Bu kararla beni değil 8 yaşındaki kızımı hapsettiler 13:54 Yeniden cezaevine girecek olan Çilem Duran'dan ilk sözler: Bu kararla beni değil 8 yaşındaki kızımı hapsettiler Asgari ücrete yüzde 25-30 zam yapılması bekleniyor 13:42 Asgari ücrete yüzde 25-30 zam yapılması bekleniyor

Son Dakika Haberleri
15:47 Ekim ayında en çok habere konu olan ünlü isimler
15:43 MHP'den sert tepki: Cesaretinden değil, ödlekliğini gizleme telaşındandır
15:33 2. Dünya Savaşı'nı bilen kahinin 3. Dünya Savaşı'nı işaret ettiği yer Türkiye'nin yanı başı
15:00 Son Dakika: Hidayet Türkoğlu, yeniden Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı seçildi
14:59 Paraguay, büyükelçiyi istenmeyen adam ilan etti
14:52 Beşiktaş-Trabzon maçına atanan hakemin koyu Galatasaraylı olduğu iddia edildi
14:47 Son dakika spor haberleri! Spor dünyasının güncel gelişmeleri
14:39 Evli kadına tecavüzden içeri girip, gardiyanı hamile bıraktı
14:38 Bahçeli'yi "İktidar olacağız" diyen Davutoğlu, topa tuttu: AK Parti'yi suçlayıp çekilecek ve erken seçimi tetikleyecek
14:24 Geçtiğimiz ay Sami Hamidi ile evlenen Survivor eski yarışmacısı Melisa Emirbayer, hamile olduğunu duyurdu
İcra memurları kapısına dayandı, boynuna ilmek geçirip İcra memurları kapısına dayandı, boynuna ilmek geçirip         
15:57
Ekim ayında en çok habere konu olan ünlü isimler Ekim ayında en çok habere konu olan ünlü isimler         
15:47
İngiltere, molnupiravir isimli koronavirüs hapına acil kullanım onayı veren ilk ülke oldu İngiltere, molnupiravir isimli koronavirüs hapına acil kullanım onayı veren ilk ülke oldu         
15:42
2. Dünya Savaşı'nı bilen kahinin 3. Dünya Savaşı'nı işaret ettiği yer Türkiye'nin yanı başı 2. Dünya Savaşı'nı bilen kahinin 3. Dünya Savaşı'nı işaret ettiği yer Türkiye'nin yanı başı         
15:33
Son Dakika: Hidayet Türkoğlu, yeniden Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı seçildi Son Dakika: Hidayet Türkoğlu, yeniden Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı seçildi         
15:00
Evli kadına tecavüzden içeri girip, gardiyanı hamile bıraktı Evli kadına tecavüzden içeri girip, gardiyanı hamile bıraktı         
14:39
Alım satımda kimlik tespitinin zorunlu hale gelmesiyle döviz büroları, geçici süreliğine kepenk indirdi Alım satımda kimlik tespitinin zorunlu hale gelmesiyle döviz büroları, geçici süreliğine kepenk indirdi         
14:11
Vatandaş, Vatandaş, "Kış saati geri gelsin" çağrısında bulundu         
13:48
İnternetten tanıştığı kadının evine giden adam, neye uğradığını şaşırdı İnternetten tanıştığı kadının evine giden adam, neye uğradığını şaşırdı         
13:32
Avrupa Uzay Ajansı Tuz Gölü'nün görüntüsü paylaştı! Avrupa Uzay Ajansı Tuz Gölü'nün görüntüsü paylaştı!         
12:09
Son dakika: Bakan Dönmez: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın vereceği müjde vatandaşın cebine yansıyacak Son dakika: Bakan Dönmez: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın vereceği müjde vatandaşın cebine yansıyacak         
11:50
OPTİMAR Başkanı Daşdemir: AK Parti dışında umut görülen bir parti yok OPTİMAR Başkanı Daşdemir: AK Parti dışında umut görülen bir parti yok         
11:45
4. evreye kadar kendisini saklayan pankreas kanserinin 3 belirtisi 4. evreye kadar kendisini saklayan pankreas kanserinin 3 belirtisi         
10:46
Memur için enflasyon farkı oluştu! Ocakta maaşlara 492 lira zam geliyor Memur için enflasyon farkı oluştu! Ocakta maaşlara 492 lira zam geliyor         
10:32
MasterChef Türkiye yarışmacısı Pelin Zaman'ın, şarkıcı Gökhan Akar ile sevgili olduğu ortaya çıktı MasterChef Türkiye yarışmacısı Pelin Zaman'ın, şarkıcı Gökhan Akar ile sevgili olduğu ortaya çıktı         
10:27
FETÖ elebaşı Gülen'in darbe mesajını verdiği esnada yanında olan isimler ortaya çıktı FETÖ elebaşı Gülen'in darbe mesajını verdiği esnada yanında olan isimler ortaya çıktı         
09:51
Eşi Aslıhan'ı boğarak öldüren şahıs ilk kez hakim karşısında! Katlettiği karısının cinsel yükümlülüklerini yerine getirmediğini söyledi Eşi Aslıhan'ı boğarak öldüren şahıs ilk kez hakim karşısında! Katlettiği karısının cinsel yükümlülüklerini yerine getirmediğini söyledi         
19:58
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.11.2021 16:01:27. #1.11#
SON DAKİKA: Çekya Devlet Başkanı Zeman, yoğun bakımdan çıkarıldı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement