CHP 23 Mart'ta Ön Seçim Yapacak

CHP Genel Başkan Yardımcısı Aylin Nazlıaka, "Biz 23 Mart'ta bir kez daha halkın iradesinin ne kadar önemli olduğunu göstermek amacıyla üyelerimizle bir ön seçim gerçekleştireceğiz ve bugüne kadar yaptığımız gibi erken seçim talebimizi, sesimizi, sözümüzü daha da yükselterek 23 Mart'tan sonra da sürdüreceğiz." dedi.

Nazlıaka, partisinin Çorum İl Başkanlığında düzenlediği basın toplantısında, CHP'nin cumhurbaşkanı adayını belirlemek üzere 23 Mart'ta ön seçim yapacağına işaret etti.

Ön seçimin kusursuz şekilde gerçekleştirilmesi için parti yöneticileriyle toplantı yaptıklarını anlatan Nazlıaka, ön seçime yüksek katılım beklediklerini aktardı.

Parti olarak zorlu bir süreçten geçtiklerine dikkati çeken Nazlıaka, "Bugün 3 belediye başkanımız hukuksuz bir şekilde tutsak edilmiş durumda. Gene farklı ilçelerde de birtakım soruşturma süreçleri başlatılmış durumda, ancak Cumhuriyet Halk Partisi ile ilgili olarak yaratılmaya çalışılan bu algının gerçek olmadığını halkın bildiğinin, sahada yer alanlar olarak farkındayız, biliyoruz. Bizim üzerimize ne yaparlarsa yapsınlar o lekeleri yapıştıramayacaklar." ifadesini kullandı.

CHP olarak yerel seçimde başarılı olduklarını belirten Nazlıaka, şöyle devam etti:

"31 Mart'tan bu yana nüfusun yüzde 65'i, ekonominin yüzde 80'i Cumhuriyet Halk Partili belediyeler tarafından yönetiliyor. İşte sanıyorum asıl kabul edemedikleri, hazmedemedikleri unsur bu. Biz 23 Mart'ta bir kez daha halkın iradesinin ne kadar önemli olduğunu göstermek amacıyla üyelerimizle bir ön seçim gerçekleştireceğiz ve bugüne kadar yaptığımız gibi erken seçim talebimizi, sesimizi, sözümüzü daha da yükselterek 23 Mart'tan sonra da sürdüreceğiz. Mutlaka ama mutlaka bu yıl içerisinde bir erken seçim olması için, halkın da son derece bizden talep ettiği bu erken seçim çağrısını her fırsatta çok daha da güçlü bir şekilde yapmaya devam edeceğiz."

Aylin Nazlıaka, Türkiye genelinde Cumhuriyet Halk Partisinin üye sayısının 1 milyon 750 bine yaklaştığını da aktardı.

Suriye'de yaşanan olaylara da değinen Nazlıaka, "Suriye'deki yapılan katliamı şiddetle kınıyoruz ve bir daha böyle acılar yaşanmasın istiyoruz. Bu acıların yaşandığı toprakları da bildiğimiz için bu acıların yaşanmamasını istiyoruz. Laikliğin ne kadar önemli olduğunu buradan bir kez daha hatırlatmak istiyoruz." diye konuştu.

Nazlıaka, Çorum'da bir inşaat mühendisinin inşaat projelerinde usulsüzlük yaptığı yönündeki iddiaları dikkatle takip ettiklerini, konunun detaylarının kamuoyu ile şeffaf şekilde paylaşılmasını istediklerini, ayrıca CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız'ın Türkiye'deki diğer illerde de benzer durumların olup olmadığını anlamak için soru önergesi hazırladığını sözlerine ekledi.

Toplantıya, CHP Çorum İl Başkanı Dinçer Solmaz ve partililer katıldı.