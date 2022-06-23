Gülizar Biçer Karaca: Çocuklar İçin Çocuklarla Birlikte Politikalar Geliştirmek Temel Hedefimizdir - Son Dakika
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Gülizar Biçer Karaca: Çocuklar İçin Çocuklarla Birlikte Politikalar Geliştirmek Temel Hedefimizdir

23.06.2022 11:56
Gülizar Biçer Karaca: Çocuklar İçin Çocuklarla Birlikte Politikalar Geliştirmek Temel Hedefimizdir

CHP’nin 80 çocukla yaptığı “Çocukları Dinliyoruz” toplantısının sonuçları bugün Merkez Yürütme Kurulu’na (MYK) sunuldu. CHP Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca, “Çarpıcı ve gerçekçi yorumlarıyla ülkenin içinde bulunduğu durumda biz yetişkinlerden haklarının gözetilmesini ve özellikle çocukları ilgilendiren konularda çocukların görüşlerine başvurulmasını isteyen çocuklar için çocuklarla birlikte politikalar geliştirmek temel hedefimizdir” dedi.

CHP'nin 80 çocukla yaptığı "Çocukları Dinliyoruz" toplantısının sonuçları bugün Merkez Yürütme Kurulu'na (MYK) sunuldu. CHP Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca, "Çarpıcı ve gerçekçi yorumlarıyla ülkenin içinde bulunduğu durumda biz yetişkinlerden haklarının gözetilmesini ve özellikle çocukları ilgilendiren konularda çocukların görüşlerine başvurulmasını isteyen çocuklar için çocuklarla birlikte politikalar geliştirmek temel hedefimizdir" dedi.

CHP'nin insan haklarından sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı'nın "Çocukları Dinliyoruz" isimli çevrimiçi toplantısı, 16 Haziran Perşembe günü 45 belediyenin çocuk meclisleri ve kent konseylerinden 80 çocuğun katılımıyla yapıldı. Çocukların tespit, talep ve beklentilerinin dinlendiği toplantının sonuçları raporlaştırılarak bugün MYK'ya sunuldu.

Gülizar Biçer Karaca, konuya ilişkin bugün yaptığı yazılı açıklamada şunları kaydetti:

"Raporda yer verildiği üzere; yetişkinlerin çocuk haklarını önemsemediği, çocukları ilgilendiren kararlarda 'çocuk katılımı' ilkesinin gözetilmediği, çocukların yoksulluk, barınma, eğitim, sağlık, çevre, sosyal haklar konularında yaşadıkları sorunlar, oyun hakkı başta olmak üzere haklarının yok sayılması öne çıkan başlıklar oldu. Çocuklar, sadece çocuklar konusunda değil, ihmal ve istismar, çocuğa yönelik şiddet, gelecek kaygısı, çocuk işçiliği, ayrımcılık ve ötekileştirmenin yanı sıra Türkiye'nin içinde bulunduğu duruma, eğitim sistemine, ekonomik krize, gelecek kaygısına, genç işsizliğine, yoksulluğa dair tespitleri ve önerileriyle CHP'den ve yetişkinlerden beklentilerini dile getirdi, çocuk meclislerinin ve çocuk belediyelerinin yaygınlaşmasını istedi."

"ÇOCUKLAR İÇİN ÇOCUKLARLA BİRLİKTE POLİTİKALAR GELİŞTİRMEK TEMEL HEDEFİMİZDİR"

Karaca, çok verimli bir toplantı gerçekleştirdiklerini belirterek, "Çarpıcı ve gerçekçi yorumlarıyla ülkenin içinde bulunduğu durumda biz yetişkinlerden haklarının gözetilmesini ve özellikle çocukları ilgilendiren konularda çocukların görüşlerine başvurulmasını isteyen çocuklar için çocuklarla birlikte politikalar geliştirmek temel hedefimizdir" dedi.

"'SEN ÇOCUKSUN SUS, ANLAMAZSIN' DENİYOR"

Raporda, çocukların yaşadığı sorunlar çocukların ifadeleriyle şöyle anlatıldı:

"'Sen çocuksun sus, anlamazsın' deniyor.

Çocuklar arasında ayrımcılık yapılıyor. Mesela erkekler bazen kızlardan daha üstün görülüyor.

Bazen de ailelerin maddi durumu kötü olduğu için bazı çocuklar çalışmak zorunda kalıyor. Çalışmak yerine onların da okula, parka gitmesini istiyorum.

Herkesin eşit olmasını istiyorum, mesela babam bana bir şey alabiliyorsa arkadaşımın babası da ona aynı şeyi alabilmeli.

Doğada daha fazla vakit geçirebilmeyi istiyorum. Çünkü eğitim sadece okulda verilmemeli. Puan, karne, sınav, ödev, bunlar çok fazla zorluyor bizi ve kendimize zaman ayıramıyoruz. Kendi zamanımızı özgürce yaşama hakkımız elimizden alınıyor. Bilgi kaynaklarımız sadece kitap ve okullar olmamalı. Okul merkezli yaşamak istemiyorum. Doğayla bağ kurmak istiyorum."

"ÇOCUK İŞÇİLER SORUNU ÇÖZÜLMELİ"

Çocukların yetişkinlerden talepleri ise şöyle aktarıldı:

"Çocuklarla el ele olunmalı, büyükler çocuklardan çok şey öğrenebilir.

Çocuk işçiler sorunu çözülmeli.

Daha çok söz hakkı sağlanmalı, 'sen çocuksun, sus' denmemeli.

Devlet-özel okul ayrımı ortadan kaldırılmalı.

Çocuk kütüphane ve hastaneleri artırılmalı.

Okul servis denetimleri sıkı yapılmalı.

Çocukların özel hayatına, özel alanlarına saygı duyulmalı, müdahale edilmemeli, izinsiz günlükleri okunmamalı.

Disleksi çocuklar için uzman öğretmenler olmalı.

Gen tedavi yöntemleri kullanılmalı.

Akran zorbalığı ve şiddet engellenmeli.

Seçmeli dersler dayatılmamalı, öğrenciler kendileri ders seçebilmeli.

Oyun hakkı kısıtlanmamalı.

Mülteci karşıtlığı yapılmamalı.

Başarı, ırk, cinsiyet ayrımı sona ermeli.

Yetişkinler, çocukların hayallerine müdahale etmemeli.

Çocuklar, açık alanlarda vakit geçirebilmeli.

Oyun alanları artırılmalı.

Çocuk hakları eylem planları belediyeler tarafından hazırlanmalı.

Park-kütüphane vb. çocuk projelerinde anketlerle çocuklara danışılmalı.

"EĞİTİM SİSTEMİ EZBERCİLİKTEN KURTARILMALI, LGS KALKMALI"

Eğitim sistemi ezbercilikten kurtarılmalı, LGS kalkmalı.

BM Çocuk Haklarına Dair Sözleşme uygulanmalı.

Devlet, çocuğa karşı ihmal, istismar ve şiddete karşı önlem almalı.

Sağlık hakkı ve ücretsiz temiz suya erişim hakkı sağlanmalı.

Yaşam alanları, şehirler 'güvenli' hale getirilmeli.

Yıkılan okullar yerine yenileri yapılmalı.

Taşımalı eğitim sisteminden vazgeçilmeli.

Paralı eğitim son bulmalı, kurslar, atölyeler düşük ücretli/ücretsiz her çocuğa sağlanmalı.

Evsizler için barınma imkanları sağlanmalı.

Çocuk meclisleri kararları hayata geçirilmeli.

Sanat ve kültür merkezleri, bilim merkezleri açılmalı.

"SEÇME YAŞI 15'E İNDİRİLMELİ"

Seçme yaşı 15'e indirilmeli.

Çocuk köyleri kurulmalı.

Anlamsız savaşlara son verilmeli.

İşsiz anne babalar para kazanabilmeli.

Tüm belediyeler UNİCEF Çocuk Dostu kent olmalı.

Fabrikalar, yaşadığımız yerlerden uzak olmalı.

Teknoloji entegrasyonu sağlanmalı.

Üniversite mezunu işsizler için devlet bünyesinde en az bir yıl deneyim kazandıracak belge verilmeli.

Her alanda adalet sağlanmalı, tüm çocuklar eşit olmalı.

Yeteneğe göre okullara alım yapılmalı, her çocuk istediği mesleği yapmalı.

Tüm Türkiye'de çocuk belediyeleri hayata geçirilmeli.

Okul meclislerinde çocuklara ve yetişkinlere çocuk hakları öğretilmeli.

Fırsat eşitsizliği sona ermeli.

İstismara karşı çocuklar güçlendirilmeli, psikoloji ve savunma dersleri verilmeli."

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Kaynak: ANKA

Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Gülizar Biçer Karaca: Çocuklar İçin Çocuklarla Birlikte Politikalar Geliştirmek Temel Hedefimizdir - Son Dakika

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