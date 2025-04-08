CHP'den istifa eden Umut Yılmaz'dan şok iddialar - Son Dakika
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Politika

CHP'den istifa eden Umut Yılmaz'dan şok iddialar

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CHP'den istifa eden Umut Yılmaz'dan şok iddialar Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz: "Genel merkez, il yönetimi ve milletvekilleri beni yalnız bıraktı, bu anlayışla yol yürümem artık mümkün değildir" "Belediye yönetimi felç edilmiş, kumpaslar artık tahammül edilecek bir durumu...

08.04.2025 14:34  Güncelleme: 14:46
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CHP'den istifa eden Umut Yılmaz'dan şok iddialar

Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz:

"Genel merkez, il yönetimi ve milletvekilleri beni yalnız bıraktı, bu anlayışla yol yürümem artık mümkün değildir"

"Belediye yönetimi felç edilmiş, kumpaslar artık tahammül edilecek bir durumu aşmıştır"

"Yaşananlar sadece siyasi bir rekabet değil aynı zamanda bir ahlaki ve vicdani çöküştür"

GAZİANTEP - Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa ettiğini açıklayan Gaziantep Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, partisi tarafından kendisine kumpas kurulduğunu belirterek şok iddialarda bulundu.

Türkiye'nin nüfus anlamında en büyük ilçe belediyeleri arasında 5. sırada yer alan Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, düzenlediği basın toplantısından Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa ettiğini açıkladı. Umut Yılmaz ile birlikte CHP'li 5 meclis üyesi de partisinden istifa etti. CHP'den istifa ettiğini çok sert ifadelerin yer aldığı bir basın toplantısı ile açıklayan Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, partisi tarafından kendisine kumpas kurulduğunu, genel merkez, milletvekilleri ve il yönetimi tarafından yalnız bırakıldığını belirterek şok iddialarda bulundu.

"Belediye yönetimi felç edilmiş, kumpaslar artık tahammül edilecek bir durumu aşmıştır"

Basın toplantısında yaşanan süreci tüm detaylarıyla açıklayan Umut Yılmaz, "Seçildiğim günden bu yana bana emanet edilen görevi halkımızın menfaatlerini gözeterek adalet, liyakat ve şeffaflık ilkelerinden sapmadan dürüst ve sorumlu bir yönetim anlayışıyla yerine getirmeye çalıştım. Ancak bugün geldiğimiz noktada şahsi ikbal peşinde koşanların, kirli rant düzeninin, iftira siyasetinin ve ahlak dışı kumpasların belediye yönetimini felç ettiğini üzerek belirtmek zorundayım. Günbegün artan baskılar, tehditler, itibarsızlaştırma çabaları ve belediyeyi bir çıkar kapısı olarak gören anlayışa karşı mücadele ederken yalnızca şahsıma değil, Gaziantep halkının da iradesine müdahale edilmiştir. Belediye meclisinde halkın çıkarlarına aykırı kararlar almak için kurulan bir kısım çıkar çeteleri, millete hizmeti engellemek amacıyla oluşturulan yapay krizler ve bazı milletvekillerinin bir kısım meclis üyelerimizin eliyle yürütülen kumpaslar artık tahammül edilecek bir durumu aşmıştır" dedi.

"Yaşananlar sadece siyasi bir rekabet değil aynı zamanda bir ahlaki ve vicdani çöküştür"

Son dönemde maruz kaldığı durumların dayanılamaz hale geldiğini ifade eden ve şok iddialarda bulunan Yılmaz, "Bu yaşananlar sadece siyasi bir rekabet değil aynı zamanda bir ahlaki ve vicdani çöküştür. Belediyeyi halkın hizmeti için değil kendimi menfaati için kullanmak isteyenlere karşı bugüne kadar onurla mücadele ettim. Ancak kendi partisi tarafından kendi belediye başkan yardımcısının silahla vurdurması, Cumhuriyet Halk Partisi tarafından her meclise adamlar getirilerek yine Cumhuriyet Halk Partili benim, yani bir belediye başkanının dövdürülmeye çalışılması, Cumhuriyet Halk Partili meclis üyesi tarafından bir başka Cumhuriyet Halk Partili meclis üyesinin meclis binasında dövdürülmesi, Cumhuriyet Halk Partili meclis üyesi tarafından avukatlık ofisimin basılması, partilim tarafından evimin videolarının çekilmesi, ailemin tehdit edilmesi, sosyal medyadan her gün hakaretler, iftiralar yalanlar söylenilmesi, Cumhuriyet Halk Partili bir başka meclis üyesinin kardeşinin 24 defa beni CİMER'e şikayet ederek hakkımda yalan iftiralarla algı oluşturmaya çalışması ve en acısı benim için en katlanılmazı Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir kısım meclis üyelerinin Cumhuriyet Halk Partili belediye başkanı aleyhinde Cumhuriyet Savcılığı'nda ifade vermek için tanıklık vermek için sıraya dizilmesidir" ifadelerine yer verdi.

"Genel merkez, il yönetimi ve milletvekilleri beni yalnız bıraktı, bu anlayışla yol yürümem artık mümkün değildir"

Süreç içerisinde CHP tarafından tamamen yalnız bırakıldığını da vurgulayan Yılmaz, "Tüm bu tabloya rağmen Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanlığı'nın sahip çıkmaması, milletvekillerinin başka işler içine girmesi, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nin beni burada yalnız bırakması beni çok üzmüştür. Halkın oylarıyla seçilmiş bir belediye başkanına yönelik bu saldırıları sessiz kalmak bu suça ortak olmaktır. Bugüne kadar her türlü çıkar ilişkisine rant düzenine ve siyasi kumpasa göz yuman ya da doğrudan destek olan bir anlayışla artık yol yürümem mümkün değildir. Şimdi açıkça ifade ediyorum, hiçbir koltuk halkın duasından, alın terinden, hayır duasından benim için daha kıymetli değildir. Bu karar ani alınmış bir karar değildir. Uzun süre devam eden bir sürecin, bir vicdani sağduyunun kararıdır. Aylardır şahsıma ve aileme yöneltilen sistematik saldırılar, itibarsızlaştırma çabaları ve karakter suikastları artık bizi bu noktaya getirmiştir. Benim için siyaset halka hizmetin adıdır makam, mevki, koltuk bu anlayışın ne ön şarttır ne amacıdır" şeklinde konuştu.

"Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa ettiğimi kamuoyuna saygılarımla duyururum"

Basın açıklamasının son kısmında istifa kararını duyuran Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, "Rahmetli babam Ahmet Yılmaz, Şehitkamil Belediyesi'nin ilk belediye başkanıydı. Babam doğru, dürüst, şeffaf bir şekilde, bu ilkelerle bu belediyeyi yönetmişti. Babam da bugün olsa benim yaptığımın aynısını yapardı. Benim ile birlikte görev yapan yol arkadaşlarımın da yüzü ak ve alnı açıktır. Bugüne kadar kamuoyuna yalan iftiralarla hakkımda hakaretler, yalanlar söyleyen insanlara bir sözüm var. Ben buradayım, savcılık orada, adliye orada. Elinizde ne belge varsa götürün oraya verin. Hakikat er ya da geç ortaya çıkacaktır. Bu karar yalnızca bir partiden ayrılmak değildir. Bu karar bir duruşun, bir vicdanın, bir ahlakın bir hak sevdasının ilanıdır. Bu karar onurlu bir mücadelenin, inançla yürünmüş bir yolun ve samimi bir hizmet anlayışının dışa vurmasıdır. ve unutulmamalıdır ki gücünü makamdan alan değil halktan alan herkesin yolu daima açıktır. Bu vesileyle meclis üyesi arkadaşlarınla birlikte Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa ettiğimizi kamuoyuna saygılarımla duyururum" diye konuştu.

Umut Yılmaz, 31 Mart 2024'te yapılan yerel seçimlerde aldığı yüzde 39 oy oranıyla CHP'den Şehitkamil Belediye Başkanı seçilmişti.

Kaynak: İHA

Yerel Yönetim, Umut Yılmaz, Şehitkamil, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika CHP'den istifa eden Umut Yılmaz'dan şok iddialar - Son Dakika

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