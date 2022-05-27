ZONGULDAK - Ağbaba: "Bütün anketler gösteriyor ki Millet İttifakı'nın gösterdiği cumhurbaşkanı adayı ve Millet İttifakı iktidar olacak" - Son Dakika
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ZONGULDAK - Ağbaba: "Bütün anketler gösteriyor ki Millet İttifakı'nın gösterdiği cumhurbaşkanı adayı ve Millet İttifakı iktidar olacak"

27.05.2022 15:37

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, "Bütün anketler gösteriyor ki Millet İttifakı'nın gösterdiği cumhurbaşkanı adayı ve Millet İttifakı iktidar olacak.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, "Bütün anketler gösteriyor ki Millet İttifakı'nın gösterdiği cumhurbaşkanı adayı ve Millet İttifakı iktidar olacak. Buna hiç kuşku duymayın." dedi.

Ağbaba, partisinin Zonguldak İl Başkanlığı'nda düzenlediği basın toplantısında, her an seçim olacakmış gibi partililerin çalışmalarını yaptıklarını söyledi.

Ülkenin son 10 günden beri çeşitli gündemlerle meşgul edildiğini savunan Ağbaba, "Son dönemde daha önce hiç yaşamadığımız şeyleri yaşıyoruz. Konser yasakları. Herkesin dinlediği, sevdiği insanlar talep üzerine bir ile gidiyor ama o konserler yasaklanıyor. Yasaklama gerekçesi ne? Suç işlenmesinin önünü almak, suç işlenmesini önlemek. Bazı gerekçeler de akıl alır gibi değil. 'Ahlaksızlığı özendirme.' Bunu yasaklamak en büyük ahlaksızlıktır. Türkiye'de bir hayat dayatması var, herkese tek müzik, tek ses dinletmek istiyorlar. Maalesef Türkiye'nin gelmiş olduğu nokta bu." diye konuştu.

Hayat pahalılığının en önemli gündem olduğunu ifade eden Ağbaba, şunları kaydetti:

"Türk-İş açıkladı bugün: Açlık sınırı 6 bin 17 lira. Asgari ücret ne kadar? 4 bin 253 lira. Yani asgari ücretliye 1764 lira daha verirsen ancak aç kalmayabiliyor. Mutfak enflasyonundaki yıllık artış oranı ne? Yıllık yüzde 107. Temel ihtiyaçları karşılamak güçleşti. En büyük banknotumuz 200 lira ile geçen yılla bu yılı karşılaştıralım. Geçen yıl 27 ekmek alınabiliyorken bu yıl 14 ekmek alınabiliyor. Geçen yıl bu ay 34 paket makarna alınabilirken şimdi 17 paket makarna alınıyor. Ne diyorlar? 'Dünyada kriz var, o da Türkiye'yi de etkiliyor.' diyorlar. Büyük bir yalan. Bizim enflasyonumuz dünyada 6. sırada. Savaştaki Ukrayna, savaştaki Rusya'daki gıda enflasyonu bizden daha düşük durumda. 'Akaryakıt fiyatları dünyada artıyor.' diyorlar. Bakın dünyada yüzde 60 artmış, Türkiye'de yüzde 224 artmış. CHP, Millet İttifakı iktidar olduğu zaman en düşük emekli maaşı asgari ücret seviyesinde olacak. Türkiye, çok çeşitli problemlerle boğuşmaya devam ediyor. Çözülmeyen onlarca problem var. EYT'sinden, 3600'üne kadar, işsizliğinden yoksulluğuna kadar birçok mesele çözülmüyor. EYT'yi biz çözeceğiz, 3600'ü de biz vereceğiz, ya bunlara verdireceğiz ya geldiğimizde biz vereceğiz."

"Bütün anketler gösteriyor ki Millet İttifakı'nın gösterdiği cumhurbaşkanı adayı ve Millet İttifakı iktidar olacak. Buna hiç kuşku duymayın." diyen Ağbaba, sokakta bunun görülebildiğini söyledi.

Ağbaba, hiçbir şeyin kendilerini yollarından çeviremeyeceğini dile getirerek, "Bizim mücadelemiz demokrasinin olduğu, herkesin çalıştığı, üretip paylaştığı bir Türkiye yaratmak." ifadesini kullandı.

ZONGULDAK - Ağbaba: Bütün anketler gösteriyor ki Millet İttifakı'nın gösterdiği cumhurbaşkanı adayı ve Millet İttifakı iktidar olacak
ZONGULDAK - Ağbaba: Bütün anketler gösteriyor ki Millet İttifakı'nın gösterdiği cumhurbaşkanı adayı ve Millet İttifakı iktidar olacak
ZONGULDAK - Ağbaba: Bütün anketler gösteriyor ki Millet İttifakı'nın gösterdiği cumhurbaşkanı adayı ve Millet İttifakı iktidar olacak
ZONGULDAK - Ağbaba: Bütün anketler gösteriyor ki Millet İttifakı'nın gösterdiği cumhurbaşkanı adayı ve Millet İttifakı iktidar olacak

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Kaynak: AA

Politika, Güncel, Son Dakika

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