CHP Genel Başkan Yardımcısı Taşkın, Ardahan'da partililerle buluştu - Son Dakika

CHP Sosyal Politikalardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Yüksel Taşkın, "Partiler düşman değildir, rakiptir" anlayışını Türkiye'ye yeniden getireceklerini belirtti.

Yüksel Taşkın, CHP Ardahan İl Başkanlığındaki partililerle buluşmasında yaptığı konuşmada, idam edilişlerinin 50. yılında Deniz Gezmiş ve arkadaşlarını andı.

Deniz Gezmiş kuşağındakilerin misyonunun 'memleket' olduğunu ifade eden Taşkın, "Çok ciddi özveriliydiler. Onlar, Türkiye'nin yetiştirdiği en iyi kuşaklardı. Onlar vatanları için çok ciddi mücadeleler verdiler. Ama fiziken onları ortadan kaldırmak, ruhen ortadan kaldırmaya yetmemiştir. O nedenle onları bugün hala ve daha güçlü bir şekilde anıyoruz. Mücadelelerini bıraktıkları yerde devam ettirmeye çalışıyoruz." diye konuştu.

Türkiye'de işsizliğin arttığını ileri süren Taşkın, işsizlik ve yoksulluğun CHP iktidarında son bulacağını vadetti.

Üretimin olmaması halinde gençlere iş bulmanın çok zor olacağını belirten Taşkın, şunları kaydetti:

"Geziyoruz, bir önceki seçim sürecine göre daha iyi hazırlandığımızı görüyorum. Geçmişten ders çıkararak daha iyi bir yere geldiğimize yüzde yüz inanıyorum. Seçim sathına girmeden hazırlıklarımızı gözden geçirmeye geldik. Dijital altyapımız o kadar kuvvetli ki diğer partilere de destek veriyoruz. Partiler düşman değildir, rakiptir. Türkiye'ye bu anlayışı yeniden getireceğiz. Aynı memleketin insanlarıyız, her gün yüz yüze bakıyoruz."

Taşkın, iktidarı, birinci parti olmayı hedeflediklerini vurgulayarak, "Türkiye'nin buna ihtiyacı var. AKP'nin çok kuvvetli göründüğü yerlere daha çok gidiyoruz. STK ve esnaf ziyaretinden çok daha ev ve mahalle ziyaretleri olacak." dedi.

Programa, CHP İl Başkanı Yalçın Taştan da katıldı.