CHP Genel Başkan Yardımcısı Yankı Bağcıoğlu, TSK personelinin özlük haklarının iyileştirilmesini talep etti

Politika

CHP Genel Başkan Yardımcısı Yankı Bağcıoğlu, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) personelinin özlük haklarının iyileştirilmesine ihtiyaç bulunduğunu ifade etti.

Bağcıoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, milli güvenliğin sağlanmasında en önemli unsurun eğitimli, liyakatli, moral ve motivasyonu yüksek personel olduğunu vurguladı.

Ülkenin bekası, milli menfaatlerin korunması için kendisine verilen tüm görevleri zaman ve mekan mefhumu gözetmeksizin yerine getiren TSK personelinin mali ve özlük haklarının iyileştirilmesi konusunda gerekli tedbirlerin alınmasının hükümetlerin görevi olduğuna dikkati çeken Bağcıoğlu, "TSK personeli için bütüncül bir yaklaşımla detaylı bir iyileştirme çalışmasının kısa sürede yapılması ihtiyacı bulunmaktadır." ifadesini kullandı.

Bağcıoğlu, bu kapsamda 2-3 yılda bir atama gören ve memleketlerinden uzakta görev yapan TSK personelinin lojman, misafirhane ve orduevi gibi imkanlara ihtiyaç duyduğunu belirtti.

Yeni lojman ve misafirhaneler inşa edilmesini, artan personel mevcudu ve birlik hareketliliği nedeniyle "yetersiz kalan" sosyal tesislerin bakım ve onarımları için ödenek ayrılmasını, uzman erbaşlar ve sözleşmeli erbaş ve erler için daha fazla gazino ve misafirhaneler açılmasını isteyen Bağcıoğlu, personelin maaşlarının iyileştirilmesini ve TSK personeli ile eş ve çocukları için tamamlayıcı sağlık sigortasının devlet tarafından yaptırılmasını önerdi.