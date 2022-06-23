CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Aydın'da şoförlerle buluştu - Son Dakika
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CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Aydın'da şoförlerle buluştu

23.06.2022 11:31

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 65 yaş üstünün toplu taşımadan ücretsiz faydalanmasının maliyetinin devlet tarafından ödenmesi gerektiğini savundu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 65 yaş üstünün toplu taşımadan ücretsiz faydalanmasının maliyetinin devlet tarafından ödenmesi gerektiğini savundu.

Aydın'ın Efeler ilçesinde şehir içi özel halk otobüsleri kooperatifinde şoförlerle bir araya gelen Kılıçdaroğlu, esnafın sorunlarını dinledi. Dünyada petrol fiyatlarının yüzde 6-7 civarında artmasına rağmen Türkiye'de artışın yüzde 500 olduğunu öne süren Kılıçdaroğlu, bu sorunun cevabının bulunması gerektiğini ifade etti.

65 yaş üstünün toplu taşımadan ücretsiz faydalanması uygulamasına da değinen Kılıçdaroğlu, şöyle konuştu:

"65 yaş üstü vatandaşlar bedava binsin, eyvallah. Söyleyen kim, devlet yani iktidar diyor. Bedava yapıyorsan parasını vereceksin. Getiriyorsun minibüs, otobüs şoförünün sırtına yüklüyorsun. Zaten bu adam vergisini veriyor. Mazota dünyanın zammını yapmışsın, perişan etmişsin, bir de 65 yaş getiriyorsun, bunu da taşıyacaksın. 'Sana ayda 1500 lira (şehir içi toplu taşıma hizmeti veren her bir ulaşım aracına ödenen destek) vereceğim'. Çekmiyor kardeşim. Zararı bu adamın sırtına nasıl yıkarsın? İyi bir avukat tutarsanız, arzu ederseniz biz size avukat bulabiliriz, dava açarsınız bu davaları kazanırsınız. Bedava taşıma yoktur, devlette angarya yasaktır anayasada. Bunu dava konusu yaparsanız kesinlikle kazanırsınız."

"Tamamını devletleştireceğiz"

Ülkedeki ekonomik hareketliliğin anahtarının şoförlerin elinde olduğunu, onlar kontak kapatırsa ülkenin duracağını aktaran Kılıçdaroğlu, şoförlerin üzerindeki yükü bildiğini ifade etti.

Kontak kapatmanın çözüm olmadığına dikkati çeken Kılıçdaroğlu, "'İlla kontağı kapatalım', hayır. Sandıkta bu işi bitirmek zorundayız. Büyük sıkıntılarınız var ama biraz daha sabredeceksiniz. Sandık gelecek, ders vermek kolay. Gideceksiniz sandığa, elinizi vicdanınıza koyup oy kullanacaksınız. Çoluk çocuğunuzun, vatandaşın hakkı, memleketin huzuru için. Seçim aşamasında sandık geldiğinde oturacaksınız güzel bir ders vereceksiniz, bir daha gelen hiçbir iktidar böyle bir olayı yaşatmasın diye. Toplumun haksızlık yapan iktidara siyaseten ders vermesi lazım. Bu ders vermek kadar değerli bir şey yoktur demokrasilerde." diye konuştu.

Kemal Kılıçdaroğlu, şoförlerin yol, köprü ve feribot ücretlerine ilişkin sözleri üzerine de "Bunların tamamını devletleştireceğiz. Kamulaştıracağız, parasını vereceğiz." dedi.

Programa CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan ve bazı CHP milletvekilleriyle Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu ve Efeler Belediye Başkanı Fatih Atay da katıldı.

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Kaynak: AA

Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Aydın'da şoförlerle buluştu - Son Dakika

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