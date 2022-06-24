CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu Beylikdüzü'nü ziyaret etti - Son Dakika
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CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu Beylikdüzü'nü ziyaret etti

24.06.2022 19:39

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu Beylikdüzü'nü ziyaret etti Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Beylikdüzü'nde Yaşam vadisi ve Galeri Beylikdüzü'nü ziyaret etti.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu Beylikdüzü'nü ziyaret etti

İSTANBUL - Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Beylikdüzü'nde Yaşam vadisi ve Galeri Beylikdüzü'nü ziyaret etti. Kılıçdaroğlu, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün'ün de katıldığı ziyarette müzik etkinliği, galeri gezisi ve projeler hakkında bilgiler aldı.

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bugün Beylikdüzü'nde bir dizi programa katıldı. Program kapsamında Yaşam Vadisi'ne gelen Kılıçdaroğlu, burada İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan yapılan projeler hakkında bilgiler aldı. Kılıçdaroğlu daha sonra yanındaki heyetle birlikte Yaşam Vadisi'ni dolaştı. CHP'li heyet, daha sonra Beylikdüzü Galeri Ekrem İmamoğlu Koleksiyonu'nu gezerek koleksiyondaki eserleri inceleyip vatandaşlarla hatıra fotoğrafı çektirdikten sonra bölgeden ayrıldı.

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Kaynak: İHA

Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu Beylikdüzü'nü ziyaret etti - Son Dakika

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SON DAKİKA: CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu Beylikdüzü'nü ziyaret etti - Son Dakika
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