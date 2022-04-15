CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu ile İBB Başkanı İmamoğlu Dudullu-Bostancı metrosunda test sürüşü gerçekleştirdi - Son Dakika
Üye Girişi

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu ile İBB Başkanı İmamoğlu Dudullu-Bostancı metrosunda test sürüşü gerçekleştirdi

15.04.2022 15:18
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu ile İBB Başkanı İmamoğlu Dudullu-Bostancı metrosunda test sürüşü gerçekleştirdi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Dudullu-Bostancı metrosunda son durum hakkında bilgi alarak metroda test sürüşü gerçekleştirdi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Dudullu-Bostancı metrosunda son durum hakkında bilgi alarak metroda test sürüşü gerçekleştirdi. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Kozyatağı'nda çok yüksek sayıda bir kent otoparkımız devreye girecek, 3 bin araçlık kadar. Bu da aslında bizim için araçların parklandığı ve raylı sistemle İstanbul'a girdiği, dağıldığı bir merkez gibi olacak" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin çalışmalarını yürüttüğü, Anadolu yakasında bulunan Dudullu-Bostancı metro hattı çalışmalarındaki son durum hakkında alandaki yetkililerden bilgi aldı. İstasyonun bulunduğu şantiye alanında mühendisler tarafından verilen bilgilendirme konuşmasının ardından metro istasyonuna inilerek CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, İBB Başkanı İmamoğlu ve Canan Kaftancıoğlu'un katılımıyla test sürüşü gerçekleştirildi.

"3 bin araçlık kadar bir kent otoparkımız devreye girecek"

Burada konuşma yapan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Bostancı'da çok ciddi bir yeşil alanı ve meydan kazanımımız var. Tam Bostancı iskelesine yakın yerde. Bu alanlar büyük kazanımlar oldu. Hem Kayışdağı'nda olacak hem Bostancı'da olacak. Hem de Kozyatağı'nda çok yüksek sayıda bir kent otoparkımız devreye girecek, 3 bin araçlık kadar. Bu da aslında bizim için araçların parklandığı ve raylı sistemle İstanbul'a girdiği, dağıldığı bir merkez gibi olacak" ifadelerini kullandı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "İstanbul aynı zamanda bir entelektüel kent oluyor. Bir sanat kenti oluyor. İki kadın yöneticinin bunu heyecanla anlatması çok önemli. Sanki bitirmişler gibi anlatıyorlar. Bu da keyifli bir şey" dedi. - İSTANBUL

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu ile İBB Başkanı İmamoğlu Dudullu-Bostancı metrosunda test sürüşü gerçekleştirdi
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu ile İBB Başkanı İmamoğlu Dudullu-Bostancı metrosunda test sürüşü gerçekleştirdi
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu ile İBB Başkanı İmamoğlu Dudullu-Bostancı metrosunda test sürüşü gerçekleştirdi
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu ile İBB Başkanı İmamoğlu Dudullu-Bostancı metrosunda test sürüşü gerçekleştirdi
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu ile İBB Başkanı İmamoğlu Dudullu-Bostancı metrosunda test sürüşü gerçekleştirdi

YORUMLAR
500
Öğrencilerin ulaşım zammından muaf tutulması tartışma yarattı: Öğrencilerin ulaşım zammından muaf tutulması tartışma yarattı: CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Dudullu-Bostancı metro hattının test sürüşünde konuştu Açıklaması CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Dudullu-Bostancı metro hattının test sürüşünde konuştu Açıklaması

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul, Bostancı, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu ile İBB Başkanı İmamoğlu Dudullu-Bostancı metrosunda test sürüşü gerçekleştirdi - Son Dakika


Son Dakika
15:25 Ukrayna ordusunun vurduğu Rus kruvazörü hakkında bomba iddia: Nükleer savaş başlığı taşıyor olabilir
15:25 Gösteri atlayışı yapan yamaç paraşütçüsü, kontrolünü kaybederek protokolün üzerine doğru iniş yaptı
15:22 Bakan Kirişçi güzel haberi verdi! Çiftçilere 3,5 milyar liralık tarımsal destek ödemeleri bugün başlıyor
15:09 Mahkeme kararını verdi! Osman Kavala'nın tutukluluk hali devam edecek
15:08 Osmanlı sultanlarının sofrasından eksik etmediği eşsiz tatlı! Sırrı gül suyunda saklı
15:08 86 yıl sonra açılan Ayasofya Fatih Medresesi'nde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tek parti zihniyetinin faturası kabarıktır
15:05 Nuri Şahin'i hoca adayı ilan eden Galatasaray'a şaşırtan cevap
14:53 AK Partili eski bakan Hüseyin Çelik'ten, Adalet Bakanı Bozdağ'a Cemal Kaşıkçı tepkisi: Kanuni ama ahlaki değil!
14:53 Kaderimin Oyunu'nda bu akşam neler olacak? Asiye ve Cemal'i gören Helin ne yapacak?
14:44 Cem Yılmaz Erşan Kuneri dizisiyle ekranlara dönüyor! Yayın tarihi 13 Mayıs
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.04.2022 15:32:28. #1.12#
SON DAKİKA: CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu ile İBB Başkanı İmamoğlu Dudullu-Bostancı metrosunda test sürüşü gerçekleştirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement