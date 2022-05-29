Kılıçdaroğlu'ndan 'Fetih' Mesajı: "Bu Kadim Kenti Bizlere Miras Bırakan Fatih Sultan Mehmet'i ve İşgalden Kurtaran Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü... - Son Dakika
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Kılıçdaroğlu'ndan 'Fetih' Mesajı: "Bu Kadim Kenti Bizlere Miras Bırakan Fatih Sultan Mehmet'i ve İşgalden Kurtaran Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü...

29.05.2022 20:39
Kılıçdaroğlu'ndan 'Fetih' Mesajı: "Bu Kadim Kenti Bizlere Miras Bırakan Fatih Sultan Mehmet'i ve İşgalden Kurtaran Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü...

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Tarihin akışını değiştiren zafer olan İstanbul’un fethinin 569. yılı kutlu olsun! Medeniyetlere kucak açmış bu kadim kenti bizlere miras bırakan Fatih Sultan Mehmet’i ve işgalden kurtaran, tarihin akışına yön veren büyük Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü minnetle anıyorum” dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Tarihin akışını değiştiren zafer olan İstanbul'un fethinin 569. yılı kutlu olsun! Medeniyetlere kucak açmış bu kadim kenti bizlere miras bırakan Fatih Sultan Mehmet'i ve işgalden kurtaran, tarihin akışına yön veren büyük Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü minnetle anıyorum" dedi.

Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul'un fethinin 569'uncu yıl dönümü dolayısıyla sosyal medya hesabında bugün bir kutlama mesajı yayınladı. Kılıçdaroğlu'nın mesajı şöyle:

"Tarihin akışını değiştiren zafer olan İstanbul'un fethinin 569. yılı kutlu olsun! Medeniyetlere kucak açmış bu kadim kenti bizlere miras bırakan Fatih Sultan Mehmet'i ve işgalden kurtaran, tarihin akışına yön veren büyük Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü minnetle anıyorum."

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Kaynak: ANKA

Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Kılıçdaroğlu'ndan 'Fetih' Mesajı: 'Bu Kadim Kenti Bizlere Miras Bırakan Fatih Sultan Mehmet'i ve İşgalden Kurtaran Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü... - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kılıçdaroğlu'ndan 'Fetih' Mesajı: "Bu Kadim Kenti Bizlere Miras Bırakan Fatih Sultan Mehmet'i ve İşgalden Kurtaran Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü... - Son Dakika
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