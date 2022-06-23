CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, şoför esnafı ile bir araya geldi - Son Dakika
Üye Girişi

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, şoför esnafı ile bir araya geldi

23.06.2022 10:30

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, şoför esnafı ile bir araya geldi Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Aydın'da yolcu ve yük taşıyıcısı esnaf ile Şoförler Odası'nda bir araya geldi.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, şoför esnafı ile bir araya geldi

AYDIN - Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Aydın'da yolcu ve yük taşıyıcısı esnaf ile Şoförler Odası'nda bir araya geldi. Şoförlerin talep ve sorunlarını dinleyen CHP lideri Kılıçdaroğlu, çözüm önerilerini anlattı.

Kemal Kılıçdaroğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu ve parti yöneticileri ile birlikte sabah saat 09.00'da Mimar Sinan Mahallesi'ndeki şoförlere ait Son Durak Tesisleri'nde yolcu ve yük taşıyıcısı esnafla kahvaltıda bir araya geldi. Aydın Şoförler Odası Başkanı Semih Özmeriç, Aydın Şehiriçi Otobüsleri Kooperatifi Başkanı Okan Yalçın ve şoförler tarafından karşılanan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, akaryakıt zammından en çok etkilenen şoförlerin sorunlarının bir an önce çözülmesi gerektiğini söyledi.

Taşıma sektöründe yaşanan sorunların sadece Aydın'ın değil, Türkiye'nin sorunu olduğunu belirten Kılıçdaroğlu, "Her akaryakıt istasyonu bir vergi dairesidir" dedi ve yakıt fiyatlarının pahalı olduğunu ifade etti. Şu anda ücretsiz taşınan 65 yaş üstü taşımada da şoför esnafın hakkının verilmesi gerektiğini söyleyen Kılıçdaroğlu, "65 yaş üstü vatandaşlarımızı bedava taşımak güzel. Ancak gelip bu işi şoförün üstüne yüklersen, zaten girdilerin altında ezilen şoför nefes alamaz. Verilenler yetmiyor. İyi bir avukat tutarsanız bu davaların hepsini kazanırsınız. Bedava taşıyacaksanız hepsini vermek zorundasınız. Bu işin yükü, yüzde 80 şoförlerin üstünde yüzde 20'si ise devlette. Bir hafta kontak kapatırsanız ülke açlıktan ölür. Ekonomik hareketliliğin kalbi sizin işinizde. Gücünüzün farkında olun. İşin özü büyük sıkıntılar var biliyoruz biraz daha sabredin sandıkta her şeyi halledeceğiz. Çoluk çocuğunuzun hakkı memleketin huzuru için sandığa gidin, oyunuzu kullanın" diye konuştu.

YORUMLAR
500
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Aydın'da şoförlerle buluştu CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Aydın'da şoförlerle buluştu Bakan Yardımcısı Büyükdede belediye başkanları ile bir araya geldi Bakan Yardımcısı Büyükdede belediye başkanları ile bir araya geldi
Kaynak: İHA

Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, şoför esnafı ile bir araya geldi - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
16:10 Yabancı şirket daha önce 'Petrol yok' diyerek kapatmıştı! Şimdi kuyuda yüksek kalitede petrol bulundu
16:02 Böylesini ne gördünüz ne duydunuz! 37 yaşındaki kadın, annesinin yaptığı bez adamla evlendi, bir de bebekleri oldu
15:56 Kanser tedavisi gören Billur Kalkavan müjdeyi verdi: Beynim tertemiz, lezyonlar çürüyor
15:47 Beşiktaş'ın kamp programı netleşti! 6 hazırlık karşılaşması oynanacak
15:47 Marmaris'te orman yangının ilk başladığı bölge helikopter ile görüntülendi, manzara yürek parçaladı
15:26 Kılıçdaroğlu'nun "Erdoğan maaşına zam istedi" sözlerine AK Parti'den yanıt geldi: 3 bin milletvekilinin mağduriyeti nedeniyle artışa onay verildi
15:18 Almanya Futbol Federasyonu'ndan çok konuşulacak karar: Transseksüel futbolcular tercihlerine göre kadın veya erkek takımlarında oynayabilecek
15:09 Takım değiştiren Ümit Karan'ın yeni adresi belli oldu
15:00 30 yıl boyunca adada yaşayan adam, şehir hayatına uyum sağlayamayarak adaya geri döndü! 86 yaşındaki adamın ilk işi kıyafetlerini çıkarmak oldu...
14:45 Jahrein'in Mahmut Ustaosmanoğlu'nun vefatına ilişkin attığı tweet gündem oldu: Azrail'e iki tokat atıp yollayamamış mı?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.06.2022 16:19:12. #1.11#
SON DAKİKA: CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, şoför esnafı ile bir araya geldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement