CHP Grup toplantısı - Son Dakika
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CHP Grup toplantısı

24.05.2022 16:32
CHP Grup toplantısı

Cumhuriyet Halk Partisi Genel başkanı kemal Kılıçdaroğlu, "Türkiye ilk kez bir ekonomik krizle karşılaşmıyor ama bu krizler atlatıldı, sürekli bir hal almadı.

Cumhuriyet Halk Partisi Genel başkanı kemal Kılıçdaroğlu, "Türkiye ilk kez bir ekonomik krizle karşılaşmıyor ama bu krizler atlatıldı, sürekli bir hal almadı. 2018'den bu yana başlangıçta var olan kriz, ekonomik buhrana dönüştü. Bir sosyal buhranla karşı karşıyayız" dedi.

Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında konuştu. Kılıçdaroğlu, Türkiye'nin iyi yönetilmediğini iddia ederek, "Bütün vatandaşlarıma çalıştığı alan ne olursa olsun seslenmek isterim, siz de görüyorsunuz ben de görüyorum. Türkiye iyi yönetilmiyor. O kadar havai bir yapı var ki, gerçeklerden o kadar kopuk bir yapı var ki eleştiri geldiği zaman gözlerime bakın diyorlar. Biz sizin gözünüze, boyunuza, endamınıza, diplomanıza da baktık; Siz bu ülkeyi yönetemiyorsunuz. Türkiye ilk kez bir ekonomik krizle karşılaşmıyor ama bu krizler atlatıldı, sürekli bir hal almadı. 2018'den bu yana başlangıçta var olan kriz, ekonomik buhrana dönüştü. Bir sosyal buhranla karşı karşıyayız. Bunun saray ne kadar farkında emin olun bilmiyorum. Vatandaştan kopan, derdini dinlemeyen, sormayan bir yönetim Türkiye'de var olan sorunları çözemez, çözemiyor da zaten. Çürüme görüyoruz devlette. Kim ne yaptığı, hangi kararı aldığı belli değil. Ben ilk kez Türkiye Cumhuriyeti tarihinde dar gelirli gruplardan kaynak alıp bir avuç üst gelir grubuna kaynak aktaran ekonomik politikaya ilk kez tanık oluyorum. 84 milyon bir avuç kişiye çalışıyor. Aşağıda insanlar perişan. Pazara çıkamıyor, alışveriş yapamıyorlar. Bu tablo Cumhuriyet tarihinde ilk kez yaşanıyor" dedi.

Kılıçdaroğlu şunları kaydetti:

"Milletin Sesi mitingimizi yaptık. Mitingin olaysız sonuçlanması dolayısıyla bütün güvenlik güçlerine yürekten teşekkür borcumuz var. Çok büyük bir kalabalık vardı. Yüzbinler oradaydı. Onlara söz verdim. Haramilerin saltanatını yıkacağız. Bu toplumun kucaklaşmaya, huzura ihtiyacı var. Açlığa mahkum edilen çocuklara değil. Yine söz verdim. Hiç endişe etmeyin az kaldı, hakkı, hukuku, adaleti bu ülkeye mutlaka ama mutlaka getireceğiz. Bize güvenin. Bizim arkamızda kara bir leke yok. Biz birilerinin önünde boyun eğmeyiz. Birileri telefon etti diye papazı teslim ettiler. Bizim dönemimizde asla böyle bir ayıbı Türkiye yaşamayacaktır. İşimizin kolay olmadığını biliyorum. Siyasallaşmış yargıyla, mafyayla, mafyayla fotoğraf çektirenlerle, uyuşturucu baronlarıyla, bütün paramiliter yapılarla, beşli çetelerle, trollerle, yandaş medya ve onların beslemeleriyle ancak ve ancak biz kavga edebiliriz. İş, AŞ sözü verdim. Asla unutmayacağım. İşi de aşı da bu ülkeye getireceğim. Bu topraklarda hiçbir çocuk yatağa aç girmeyecek. Bütün vatandaşlarım not alsınlar. Bizim iktidarımızda hiçbir fakir, fukaranın elektriği kesilmeyecek." - ANKARA

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CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, CHP'nin adayının Kılıçdaroğlu olduğunu açıkladı CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, CHP'nin adayının Kılıçdaroğlu olduğunu açıkladı
Kaynak: İHA

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