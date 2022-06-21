CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu: "Biz ülkeyi yönettiğimizde medya özgürlüğü olacak, herkes istediğini yazacak" - Son Dakika
Üye Girişi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu: "Biz ülkeyi yönettiğimizde medya özgürlüğü olacak, herkes istediğini yazacak"

21.06.2022 15:54

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu: "Biz ülkeyi yönettiğimizde medya özgürlüğü olacak, herkes istediğini yazacak" Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Basın özgürlüğü ülkeyi sağlıklı yöneten bir yönetimin vazgeçilmez koşuludur.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu: "Biz ülkeyi yönettiğimizde medya özgürlüğü olacak, herkes istediğini yazacak"

ANKARA - Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Basın özgürlüğü ülkeyi sağlıklı yöneten bir yönetimin vazgeçilmez koşuludur. Biz ülkeyi yönettiğimizde medya özgürlüğü olacak, herkes istediğini yazacak" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu partisinin grup toplantısında konuştu. Kılıçdaroğlu, gazetecilerin özgürce yazmalarını ve eleştirmelerini istediklerini belirterek, "İstanbul Sözleşmesi yürürlükte olsun istiyoruz, kadın erkek eşit olsun istiyoruz, herkesin işi gücü olsun istiyoruz. Her alın terinin değerli olduğunun kabul edilmesini istiyoruz, çatısı altında olduğumuz parlamento toplumun sorunlarına çözüm üretsin istiyoruz. Bir yerlerden, Saray'dan talimat alan bir parlamento istemiyoruz. Milli Kurtuluş Savaşı'nda dik duran parlamento yine aynı şekilde durabilmeli. Bunları söylüyorum ama büyük sorunlarımız var bunun farkındayız" ifadelerini kullandı.

Basın kanunu teklifine ilişkin CHP lideri Kılıçdaroğlu, "Basın özgürlüğü, ülkeyi sağlıklı yöneten idarenin vazgeçilmez koşuludur. Silivri bu ülkenin tarihinde önemli bir isim olarak kalacaktır. Adaletsizliğin tarihini yazmak isteyenler önce Silivri'ye bakacaklar. Bir ara Nazilerin toplama kampı gibiydi. ya ülkenin genelkurmay başkanını bile terörist diye içeriye aldılar. O zaman Silivri'ye gittiğimde burası toplama kampı demiştim, Ankara'ya gelmeden fezlekem gelmişti. Sanıyorlar ki biz bunları söylemeyeceğiz. ya biz Kuvayi Milliye'ciyiz. Siz bizi hala keşfedemediniz mi? Neyin suç olduğunu bilmiyoruz diyor Pınar Hanım, sizin bilmenize gerek yok ki onlar biliyorlar doğru yazdığınızda da suç var diyebilirler. Çünkü yargı vesayet altında. Adalet dağıtılamıyor. Basın özgürlüğü ülkeyi sağlıklı yöneten bir yönetimin vazgeçilmez koşuludur. Biz ülkeyi yönettiğimizde medya özgürlüğü olacak, herkes istediğini yazacak" dedi.

Kılıçdaroğlu şöyle devam etti:

"Özgür medyanın olmadığı yerde demokrasi olmaz, düşünce özgürlüğü olmaz. Bunlara yasak getirmeye çalışıyorlar, beyler rahatsız oluyor. İstediğiniz kadar rahatsız olun biz inandığımız yolda yürüyeceğiz ve devam edeceğiz. Herkesin bunu bilmesini isterim. Diyorlar ki, 'Bu teklif yasalaştığında basın özgürlüğü daha da güçlenecek.' Bunu söylüyorlarsa tam aksini yapıyorlar demektir. Anayasa'da der ki basın hürdür sansür edilemez. Ama getirilen düzenleme sansür uygulaması. Bu teklif bu şekliyle yasalaşırsa parlamentoda da mücadele edeceğiz, parlamento dışına çıktığında da alacağız Anayasa Mahkemesi'ne götüreceğiz, iyi bir gerekçeyle bunun demokrasiye aykırı olduğunu, düşünceyi ifade özgürlüğüne aykırı olduğunu, yürütme organının denetlenmesine engel olduğunu, dolayısıyla yürütme organının yolsuzluklarının kamuoyu tarafından bilinmesi için basının özgür olması gerektiğini detaylarıyla ifade edeceğiz."

Pınar Gültekin davası kararını değerlendiren Kılıçdaroğlu, "Haksız tahrik indirimi sağlandı. Hangi vicdan hangi ahlak kabul eder? Kadın erkek danışması içinde kadınlara yapılan tüm haksızlıkların karşısında birlikte olmak zorundayız. Bir devletin itibarı, saygınlığı vardır. Bunu koruyacak olan yönetimdir" şeklinde konuştu.

YORUMLAR
500
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, partisine katılan kadın üyeye rozetini taktı CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, partisine katılan kadın üyeye rozetini taktı CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu 23 Haziran'da Kuşadası'nda CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu 23 Haziran'da Kuşadası'nda
Kaynak: İHA

Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu: 'Biz ülkeyi yönettiğimizde medya özgürlüğü olacak, herkes istediğini yazacak' - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
17:19 Kazada metrelerce havaya uçan adam, olaydan 1 saat sonra işine geri döndü
17:12 İki kardeşin tartışması kanlı bitti! Abisini pompalı tüfekle öldürdü
16:59 Göçmenlere yönelik alınan karar dünyada tartışma yarattı! GPS takip cihazı gündemde
16:58 Bir dönem çok tartışılmıştı! ABD ve İspanya'nın ardından Hollanda'da kadın ve erkek futbolcular artık eşit ücret ve para ödülü alacak
16:48 Pınar Gültekin'in katiline tahrik indirimiyle 23 yıl hapis cezası verilmişti! Karara hem aile hem Cumhuriyet Başsavcılığı itiraz etti
16:46 Böyle soğukkanlılık görülmedi! "Kral Kai" lakaplı adam, kendisine saldıran timsahı tavayla dövdü
16:41 Kulüpler Birliği'nde görev değişimi! Ahmet Ağaoğlu'nun ayrılığı sonrası yeni başkan Ali Koç oldu
16:32 Burak Yılmaz, Fortuna Sittard'a transfer oldu
15:50 Ve Fenerbahçelilerin beklediği kara haber geldi: Jan Vesely, Fenerbahçe Beko'dan ayrıldığını açıkladı
15:47 Gültekin ailesinin avukatı Rezan Epözdemir'den verilen cezaya tepki: Karar kesinleşirse bu cani 14 yıl 4 ay sonra topluma yeniden karışmış olacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.06.2022 17:27:18. #1.12#
SON DAKİKA: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu: "Biz ülkeyi yönettiğimizde medya özgürlüğü olacak, herkes istediğini yazacak" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement