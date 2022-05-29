CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Nazlıaka, Zonguldak'ta konuştu Açıklaması - Son Dakika
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CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Nazlıaka, Zonguldak'ta konuştu Açıklaması

29.05.2022 17:13
CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Nazlıaka, Zonguldak'ta konuştu Açıklaması

CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka, mutlaka ilk seçimlerde çalışarak partilerini dostlarıyla birlikte iktidara taşıyacaklarını söyledi.

CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka, mutlaka ilk seçimlerde çalışarak partilerini dostlarıyla birlikte iktidara taşıyacaklarını söyledi.

Bir restoranda düzenlenen dayanışma buluşmasında partili kadınlarla bir araya gelen Nazlıaka, burada yaptığı konuşmada, kadın erkek eşit bir Türkiye'yi hep birlikte kuracaklarını belirtti.

Kadının eşitlik sorununun, bir demokrasi ve insan hakları sorunu olduğuna dikkati çeken Nazlıaka, o nedenle bunun sadece kadınların kendi arasında tartışacağı, konuşacağı bir sorun olmadığını ifade etti.

Nazlıaka, ilk seçimlerde "Atatürk Türkiyesi"ni yeniden kurmak istediklerini belirterek, şunları söyledi:

"Bize önemli görevler düşüyor. CHP, ülkemizin hep en zor dönemlerinde değiştirici, dönüştürücü güce sahip olmuştur. Bizler savaş meydanlarında mücadele ederek Kuvay-i Milliye ruhuyla kurulmuş olan bir partinin üyeleriyiz. İşte o nedenle şu dönemde yani neredeyse ikinci kurtuluş savaşı mücadelesi verilen bu dönemde de tekrar Cumhuriyet Halk Partililer olarak çalışacağız ve mutlaka ilk seçimlerde partimizi dostlarımızla birlikte iktidara taşıyacağız."

Bu ülkede kadın, siyasetçi ve muhalif konumda olmanın zorluğuna işaret eden Nazlıaka, "O aydınlık yarınları hep birlikte kuracağız. Peki nasıl kuracağız, ne yapacağız? Örgütlü mücadelemizle kuracağız, yürek yüreğe olarak, dayanışarak kuracağız. İktidara geldiğimizde neler yapacağımızı anlatacağız. İlk bir hafta içerisinde genel başkanımızın kadınlara vermiş olduğu bir söz var. İktidara geldiğimizde ilk bir hafta içerisinde İstanbul Sözleşmesi'ni yeniden yürürlüğe koyacağız. Tek tek tüm maddelerini uygulayarak hayata geçireceğiz." dedi.

CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Nazlıaka, Zonguldak'ta konuştu Açıklaması
CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Nazlıaka, Zonguldak'ta konuştu Açıklaması
CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Nazlıaka, Zonguldak'ta konuştu Açıklaması
CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Nazlıaka, Zonguldak'ta konuştu Açıklaması
CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Nazlıaka, Zonguldak'ta konuştu Açıklaması

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Kaynak: AA

Cumhuriyet Halk Partisi, Aylin Nazlıaka, İnsan Hakları, Türkiye, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Nazlıaka, Zonguldak'ta konuştu Açıklaması - Son Dakika


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