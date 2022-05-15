DİYARBAKIR - CHP'li Ağbaba, partisine katılanlara rozet taktı - Son Dakika
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DİYARBAKIR - CHP'li Ağbaba, partisine katılanlara rozet taktı

15.05.2022 19:42

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde partisine yeni katılanlara rozet taktı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde partisine yeni katılanlara rozet taktı.

İlçeye bağlı Tilver köyü ve civar köylerden CHP'ye katılmak için bir araya gelenlerle köy meydanında düzenlenen yemekte buluşan Ağbaba, yaptığı konuşmada, Türkiye'nin verimli topraklara ve çalışkan insanlara sahip olduğunu, zorlu şartlara rağmen yaşamın devamını sağlayan herkese teşekkür ettiğini söyledi.

Türkiye'nin siyasal, ekonomik ve sosyal olarak zor bir dönemden geçtiğini ifade eden Ağbaba, "Genel Başkanımız bir çağrı başlattı. Bir helalleşme çağrısı... Bizler de üzerimize düşeni yapmaya çalışıyoruz. Toplumda daha önce hiç elini sıkmadığımız insanlarla bir araya geliyoruz. Biliyoruz ki bu topraklarda yaşayan herkes kardeştir. Bu topraklarda hangi düşünceye sahip olursa olsun herkes bizim kardeşimizdir. Geçmişte hangi siyasi partiye oy verirlerse versinler, hepimiz kardeşiz, hepimiz biriz." dedi.

Yoksulluğun ve işsizliğin siyasi görüş ayırmadığını söyleyen Ağbaba, " AK Parti'ye oy veren fakir ve fukaranın çocukları da devletin kapısından geçemiyor, devlet dairesine memur olamıyor. Kim oluyor? Bir avuç azınlık. ya milletvekili yeğeni olacaksın ya bakanın ya il başkanının akrabası olacaksın. Onun dışında AK Parti'ye oy veren fakir fukaraya düşen iş İŞKUR'da geçici çalışmak. Biz diyoruz ki dilinden, dininden, etnik kimliğinden, siyasi görüşünden dolayı kimseyi dışlamayacağız." ifadelerini kullandı.

Her şeyin bir ilacının bulunduğunu, onun da demokrasi olduğunu dile getiren Ağbaba, "Hiç kimsenin siyasi düşüncesinden dolayı yargılanmaması gerekiyor. Hiç kimsenin doğduğu bölgeden dolayı devletin ayrımcılığına uğramaması gerekiyor. Demokrasi, gençlerimizin, kadınlarımızın geleceği. Aylardan beri 6'lı masa ile birlikte bir şeyi savunuyoruz. Türkiye'yi ayağa kaldıracak güçlendirilmiş güçler ayrılığı ilkesinin egemen olduğu 'güçlendirilmiş parlamenter sistem' diyoruz." şeklinde konuştu.

Partisine katılım sağlayanlara teşekkür ederek temsili olarak kadın ve erkeklerden oluşan gençlere rozetlerini takan Ağbaba'ya Diyarbakır ve çevre illerden gelen partililer eşlik etti.

DİYARBAKIR - CHP'li Ağbaba, partisine katılanlara rozet taktı
DİYARBAKIR - CHP'li Ağbaba, partisine katılanlara rozet taktı
DİYARBAKIR - CHP'li Ağbaba, partisine katılanlara rozet taktı
DİYARBAKIR - CHP'li Ağbaba, partisine katılanlara rozet taktı
DİYARBAKIR - CHP'li Ağbaba, partisine katılanlara rozet taktı
DİYARBAKIR - CHP'li Ağbaba, partisine katılanlara rozet taktı
DİYARBAKIR - CHP'li Ağbaba, partisine katılanlara rozet taktı
DİYARBAKIR - CHP'li Ağbaba, partisine katılanlara rozet taktı
DİYARBAKIR - CHP'li Ağbaba, partisine katılanlara rozet taktı

YORUMLAR
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Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika DİYARBAKIR - CHP'li Ağbaba, partisine katılanlara rozet taktı - Son Dakika


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