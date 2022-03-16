CHP'li Öztunç, Bursa'da zeytin üreticileriyle bir araya geldi - Son Dakika
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CHP'li Öztunç, Bursa'da zeytin üreticileriyle bir araya geldi

16.03.2022 14:12

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç, zeytin ağaçlarına sahip çıkmaya devam edeceklerini belirterek "Zeytin onurumuzdur, gururumuzdur bunu kimse unutmasın.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç, zeytin ağaçlarına sahip çıkmaya devam edeceklerini belirterek "Zeytin onurumuzdur, gururumuzdur bunu kimse unutmasın." dedi.

Bursa'nın Mudanya ilçesinde zeytin üreticileriyle bir araya gelen Öztunç, Mütareke Meydanı'nda partisinin İlçe Başkanlığınca düzenlenen basın açıklamasında, zeytin üreticisinin yanında olduklarını söyledi. Zeytinlik alanlardaki madencilik faaliyetlerine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı yönetmeliğinin iptalini istediklerini hatırlatan Öztunç, "Bu mücadeleyi hem TBMM'de hem yargıda hem de zeytinliklerde veririz." dedi.

Hükümetin bu konudaki politikalarını doğru bulmadıklarını dile getiren Öztunç, şöyle konuştu:

"Biz bu ağaçlara sahip çıkmaya devam edeceğiz. Zeytin onurumuzdur, gururumuzdur bunu kimse unutmasın. Zeytin vazgeçilmezimizdir, kıymetlimizdir. Biz zeytin ağaçlarına dokundurtmayacağız. Mahkeme, Danıştay bir an önce bu dosyayı incelesin ve kararını versin."

Programa, CHP'li il ve ilçe yöneticilerin yanı sıra Bursa milletvekilleri, zeytin üreticileri ve vatandaşlar katıldı.

Öztunç, açıklamanın ardından CHP Mudanya İlçe Başkanlığına geçerek partisinin yeni üyelerine rozetlerini taktı.

CHP'li Öztunç, Bursa'da zeytin üreticileriyle bir araya geldi
CHP'li Öztunç, Bursa'da zeytin üreticileriyle bir araya geldi
CHP'li Öztunç, Bursa'da zeytin üreticileriyle bir araya geldi

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Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika CHP'li Öztunç, Bursa'da zeytin üreticileriyle bir araya geldi - Son Dakika


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