CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu'nu ağırladı - Son Dakika
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CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu'nu ağırladı

26.05.2022 18:44

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu'nu ağırladı Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nu CHP Genel Merkezi'ndeki makamında ağırladı.

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu'nu ağırladı

ANKARA - Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nu CHP Genel Merkezi'ndeki makamında ağırladı.

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Pazar günü gerçekleşmesi planlanan 6 muhalefet liderinin buluşması öncesinde Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ile bir araya geldi. CHP Genel Merkezinde gerçekleştirilen buluşmada, Gelecek Partisinde gerçekleşecek bir sonraki buluşmanın ele alındığı öğrenildi.

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu'nu ağırladı
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu'nu ağırladı
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu'nu ağırladı
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu'nu ağırladı
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu'nu ağırladı
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu'nu ağırladı
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu'nu ağırladı
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu'nu ağırladı

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Kaynak: İHA

Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu'nu ağırladı - Son Dakika


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