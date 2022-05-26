CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu'nu ağırladı

ANKARA - Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nu CHP Genel Merkezi'ndeki makamında ağırladı.

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Pazar günü gerçekleşmesi planlanan 6 muhalefet liderinin buluşması öncesinde Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ile bir araya geldi. CHP Genel Merkezinde gerçekleştirilen buluşmada, Gelecek Partisinde gerçekleşecek bir sonraki buluşmanın ele alındığı öğrenildi.