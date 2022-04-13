CHP lideri Kılıçdaroğlu, oto sanayi çalışanları ile iftar yaptı - Son Dakika
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CHP lideri Kılıçdaroğlu, oto sanayi çalışanları ile iftar yaptı

13.04.2022 10:48
CHP lideri Kılıçdaroğlu, oto sanayi çalışanları ile iftar yaptı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara'da Şaşmaz Oto Sanayi Sitesi'nde çalışan işçilerle iftarda bir araya geldi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara'da Şaşmaz Oto Sanayi Sitesi'nde çalışan işçilerle iftarda bir araya geldi.

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara'da Şaşmaz Oto Sanayi Sitesi'nde çalışan işçilerle iftar sofrasında bir araya geldi. İşçilerin sofrasına konuk olan CHP lideri Kılıçdaroğlu, esnafın sorun ve taleplerini de dinleyerek çözüm önerilerini anlattı. - ANKARA

CHP lideri Kılıçdaroğlu, oto sanayi çalışanları ile iftar yaptı
CHP lideri Kılıçdaroğlu, oto sanayi çalışanları ile iftar yaptı
CHP lideri Kılıçdaroğlu, oto sanayi çalışanları ile iftar yaptı
CHP lideri Kılıçdaroğlu, oto sanayi çalışanları ile iftar yaptı
CHP lideri Kılıçdaroğlu, oto sanayi çalışanları ile iftar yaptı

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Cumhuriyet Halk Partisi, Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Genel Başkanı, Ankara, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika CHP lideri Kılıçdaroğlu, oto sanayi çalışanları ile iftar yaptı - Son Dakika


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SON DAKİKA: CHP lideri Kılıçdaroğlu, oto sanayi çalışanları ile iftar yaptı - Son Dakika
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