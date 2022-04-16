CHP Lideri Kılıçdaroğlu, Unkapanı, Süleymaniye ve Yerebatan Sarnıcı'nda incelemelerde bulundu - Son Dakika
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CHP Lideri Kılıçdaroğlu, Unkapanı, Süleymaniye ve Yerebatan Sarnıcı'nda incelemelerde bulundu

16.04.2022 17:01
CHP Lideri Kılıçdaroğlu, Unkapanı, Süleymaniye ve Yerebatan Sarnıcı'nda incelemelerde bulundu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na Unkapanı'nda yapılan çalışmalar hakkında bilgi veren İBB Başkanı İmamoğlu, "Kamuoyu; 'Bir kavşağı yapamadınız' diye bakıyor.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na Unkapanı'nda yapılan çalışmalar hakkında bilgi veren İBB Başkanı İmamoğlu, "Kamuoyu; 'Bir kavşağı yapamadınız' diye bakıyor. Kavşağı 70 günde yaptık. Mesele kavşak değil. 60-70 sene bir daha dokunulmayacak bir sahil bandını, tramvay geçişini ve köprülü kavşağı yapıyoruz" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Unkapanı, Süleymaniye ve Yerebatan Sarnıcı'nda incelemelerde bulundu. Kılıçdaroğlu'na, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, milletvekilleri ve beraberlerindeki heyet eşlik etti. Kılıçdaroğlu, Unkapanı'ndaki Eminönü - Alibeyköy tramvay hattı ile Haliç Kıyıları Yeşil Koridor ve Yaşam Vadisi projesi hakkında İBB'nin birim amirlerinden bilgi aldı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, çalışmaların uzun sürmesinden dolayı kamuoyundan eleştiri aldıklarını ifade ederek Kılıçdaroğlu'na konuyla bilgi verdi.

CHP lideri Kılıçdaroğlu'na bilgi veren İmamoğlu, "Aslında İSKİ kanal işi, tünel geçişi, köprülü kavşak, metro, peyzaj ve aynı zamanda meydan yapıldı. Burada 6 önemli işi yapıyoruz. Burada ben özellikle görmenizi istedim. Sizin de vasıtanızla kamuoyunu bilgilendirmek istedim. Çünkü kamuoyu şöyle bakıyor: 'Bir kavşağı yapamadınız'. Kavşağı 70 günde yaptık. Mesele kavşak değil. 60-70 sene bir daha dokunulmayacak bir sahil bandını, tramvay geçişini ve köprülü kavşağı yapıyoruz. Atatürk Köprüsü'nün tamir, tadilat sürecini arkadaşlarım yönetecek. Dileğimiz burada yeni bir tasarımı orta vadede çalışmak" dedi.

Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu'nun Yerebatan Sarnıcı'nda gerçekleştirdiği inceleme basına kapalı olarak yapıldı. - İSTANBUL

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Kaynak: İHA

Son Dakika Politika CHP Lideri Kılıçdaroğlu, Unkapanı, Süleymaniye ve Yerebatan Sarnıcı'nda incelemelerde bulundu - Son Dakika


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SON DAKİKA: CHP Lideri Kılıçdaroğlu, Unkapanı, Süleymaniye ve Yerebatan Sarnıcı'nda incelemelerde bulundu - Son Dakika
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