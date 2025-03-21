CHP Milletvekilleri, İmamoğlu'na Destek İçin TBMM'den Yürüdü - Son Dakika
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Politika

CHP Milletvekilleri, İmamoğlu'na Destek İçin TBMM'den Yürüdü

ANKARA'da CHP milletvekilleri, gözaltına alınan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na destek olmak için TBMM'den, 1'nci Meclis binasına yürüdü.

21.03.2025 01:17  Güncelleme: 07:04
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ANKARA'da CHP milletvekilleri, gözaltına alınan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na destek olmak için TBMM'den, 1'nci Meclis binasına yürüdü.

TBMM Genel Kurulundaki çalışmalara katılan CHP milletvekilleri, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasına tepki gösterdi. Milletvekilleri, Genel Kurul'daki çalışmaların ardından İmamoğlu'na destek olmak için TBMM'den 1'nci Meclis binasına kadar olan mesafede yürüdü.

'19 MART'TA UTANÇ VERİCİ BİR DARBE YAŞANDI'

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, 1'nci Meclis önünde açıklama yaptı. Başarır, "TBMM'den çıktık. 1'nci Meclis'e geldik. Burası çok önemli; Gazi Mustafa Kemal Atatürk bu ülkeyi mutlakiyetten aldı, millete verdi. Ama şimdi tek adam, iradenizi alıp mutlakiyete, kendisinde toplamak istiyor. Hayır izin vermeyeceğiz. Bu ülkede 12 Mart'ta, 12 Eylül'de, 19 Mart'ta utanç verici darbeler yaşandı. Seçilmiş İstanbul Belediye Başkanımızı, 3 kez seçilmiş belediye başkanımızı gözaltına aldılar. Neden? Kaybetme korkusu, koltuk korkusu. Ama ne yaparsan yap; kaybedeceksin, zulmünle boğulacaksın" ifadelerini kullandı.

'DEMOKRASİYE SAHİP ÇIKACAĞIZ'

Başarır, kimseye mecbur olmadıklarını belirterek, "O yüzden direnmek anayasal bir haktır. Toplanmak anayasal bir haktır. Asla suç değil. Bakın Recep Tayyip Erdoğan sizden, toplananlardan konuşanlardan ve yürüyenlerden korkuyor. Onu korkutmaya devam edeceğiz. Üniversitelerde, sokaklarda anayasal hakkını kullanan 86 milyona teşekkür ediyorum. Demokrasiye, hukuka sahip çıkacağız. Bu zorbalara darbecilere eğilmeyeceğiz. Pazar günü sandığa gidip Cumhurbaşkanı adayımız Ekrem İmamoğlu'na oy vereceğiz" diye konuştu.

Kaynak: DHA

Ekrem İmamoğlu, Politika, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika Politika CHP Milletvekilleri, İmamoğlu'na Destek İçin TBMM'den Yürüdü - Son Dakika

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