CHP MYK Toplantısı Sona Erdi - Son Dakika
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Politika

CHP MYK Toplantısı Sona Erdi

CHP Genel Merkezi'nde yapılan MYK toplantısında çeşitli iç politikalar ve bütçe görüşmeleri değerlendirildi.

17.12.2024 23:17
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CHP Genel Başkanı Özgür başkanlığında toplanan Merkez Yönetim Kurulu (MYK) sona erdi.

CHP Genel Merkezi'ndeki basına kapalı yapılan toplantı, 1 saat 45 dakika sürdü.

Toplantıda, Suriye'deki Baas rejiminin çökmesinin ardından yaşanan gelişmeler, belediyelerin Sosyal Güvenlik Kurumuna olan prim borçları, bakanlıkların TBMM Genel Kurulu'nda devam eden 2025 yılı bütçelerinin görüşmeleri, iç politika ve etkinlik takvimi konuları görüşüldü.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Politika, Ekonomi, Eğitim, Suriye, Son Dakika

Son Dakika Politika CHP MYK Toplantısı Sona Erdi - Son Dakika

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