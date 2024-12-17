CHP MYK Toplantısı Sona Erdi

Politika

CHP Genel Başkanı Özgür başkanlığında toplanan Merkez Yönetim Kurulu (MYK) sona erdi.

CHP Genel Merkezi'ndeki basına kapalı yapılan toplantı, 1 saat 45 dakika sürdü.

Toplantıda, Suriye'deki Baas rejiminin çökmesinin ardından yaşanan gelişmeler, belediyelerin Sosyal Güvenlik Kurumuna olan prim borçları, bakanlıkların TBMM Genel Kurulu'nda devam eden 2025 yılı bütçelerinin görüşmeleri, iç politika ve etkinlik takvimi konuları görüşüldü.