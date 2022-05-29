CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, "İktidara geldiğimizde uygulayacağımız yerel yönetim politikaları için şimdiden yasal düzenleme çalışmalarına başladığımızı ve bu çalışmamızın en geniş katılımla hazırlanacağını ifade ediyoruz." dedi.

CHP'nin Van'da düzenlediği "Belediye Başkanları Çalıştayı" sona erdi.

Edremit ilçesindeki otelde 2 gün süren çalıştayın sonuç bildirgesini açıklayan Torun, program kapsamında kente gelen belediye başkanlarının 13 ilçede sahaya çıktığını, vatandaşlarla görüşerek sorunlarını dinlediklerini söyledi.

Türkiye'nin siyasi ve ekonomik açıdan, Cumhuriyet tarihinin en zorlu süreçlerinden birini yaşadığını savunan Torun, şunları kaydetti:

"Toplantılarımızda ülkemizi ve milletimizi ayağa kaldırmak için Genel Başkanımızın liderliğinde, Genel Merkezimiz, milletvekillerimiz, parti örgütümüz ve belediye başkanlarımızla güç birliği içinde, Millet İttifakı ruhuna uygun olarak mücadele etmedeki kararlı duruşumuz bir kez daha vurgulanmıştır. Demokratik yerel yönetimler üzerindeki siyasi baskıların sona ermesinin de ancak genel seçimlerin kazanılmasına bağlı olduğu ifade edilmiştir."

"Yeni bir merkez-yerel dengesinin kurulacağını vadediyoruz"

Toplantılarında seçimle gelenlerin seçimle gitmesinin güvence altına alınmasının bir kez daha vurgulandığını ifade eden Torun, "Bu kapsamda, Türkiye'de yeni bir merkez-yerel dengesinin kurulacağını vadediyoruz. İktidara geldiğimizde uygulayacağımız yerel yönetim politikaları için şimdiden yasal düzenleme çalışmalarına başladığımızı ve bu çalışmamızın en geniş katılımla hazırlanacağını ifade ediyoruz." diye konuştu.

CHP'li belediyelerin salgın sürecinde, doğal afetlerde tüm imkanlarını seferber ederek halkın yardımına koştuğunu dile getiren Torun, sözlerini şöyle tamamladı:

"Belediyelerimiz önümüzdeki 2 yılda da vatandaşı kandıran uçuk kaçık projeler için değil, toplumun en önemli sorunlarını çözmek için çalışmaya devam edecektir. Bu tarihi mücadelede en büyük desteğimiz halkımızdır. Buradan bir kez daha ifade ediyoruz ki halkımız yanımızda oldukça önümüze hangi engel çıkarsa çıksın, hangi baskı kurulursa kurulsun, hiçbir güç bizi bu yolumuzdan çeviremeyecektir."