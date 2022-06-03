CHP Parti Sözcüsü Öztrak: "Enflasyon canavarını bitirmemiz gerekiyor" - Son Dakika
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CHP Parti Sözcüsü Öztrak: "Enflasyon canavarını bitirmemiz gerekiyor"

03.06.2022 17:30
CHP Parti Sözcüsü Öztrak: "Enflasyon canavarını bitirmemiz gerekiyor"

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, "Milletimizi bu hayat pahalılığından kurtarmaya, hakkı olan hayat şartlarına kavuşturmaya kararlıyız. Bunun için ilk iş enflasyon canavarını bitirmemiz gerekiyor.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, "Milletimizi bu hayat pahalılığından kurtarmaya, hakkı olan hayat şartlarına kavuşturmaya kararlıyız. Bunun için ilk iş enflasyon canavarını bitirmemiz gerekiyor." dedi.

Öztrak, partisinin il binasında düzenlediği basın toplantısında, Türkiye'nin olağanüstü coğrafi konumu, genç nüfusu, dayanıklı özel sektörüyle çok güçlü bir ekonomi olduğunu ve çok büyük potansiyeli bulunduğunu söyledi.

Hükümetin ekonomi politikalarını eleştiren Öztrak, "Ekonomimizi küresel yarışta hak ettiği yere taşımaya kararlıyız. Milletimizi bu hayat pahalılığından kurtarmaya, hakkı olan hayat şartlarına kavuşturmaya kararlıyız. Bunun için ilk iş enflasyon canavarını bitirmemiz gerekiyor." dedi.

Öztrak, enflasyonla mücadelenin önemine işaret ederek şöyle konuştu:

"Enflasyon rakamlarıyla oynamak emeklinin, ücretlinin, memurun bu ülkedeki herkesin hakkına el uzatmaktır. Göreve geldiğimizde yapacağımız ilk iş açıklanan verileri ciddi şekilde kontrol etmek olacak. Bunların derdi ensar, muhacir değilmiş. Bunların derdi ülkeye gelen insanları ucuz emek olarak kullanmakmış."

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Kaynak: AA

Cumhuriyet Halk Partisi, Faik Öztrak, Ekonomi, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika CHP Parti Sözcüsü Öztrak: 'Enflasyon canavarını bitirmemiz gerekiyor' - Son Dakika

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