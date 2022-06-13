Öztrak: "(Altılı masanın Kurumsal Reformlar Komisyonu raporu) Bugün açıkladığımız adımlar, ekonomide karar alma süreçlerinde güveni tekrar hızla...

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak hükümete, "Bu ülkenin çiftçisine, Tarım Kanunu emretmesine rağmen ödemediğiniz 272 milyar Türk lirasını hemen ödeyin." diye seslendi.

CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK), Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplandı.

Toplantıya ilişkin açıklamada bulunan Öztrak, Ankara'daki sel felaketinde hayatını kaybedenlere rahmet, ailelerine sabır diledi.

Çocuk İşçiliğiyle Mücadele Günü'nün dün olduğunu hatırlatan Öztrak, ülkede 5-17 yaş arasında 720 bin çocuk işçi bulunduğunu, gerçek sayının bunun çok üstünde olduğu belirtti.

Öztrak, çocuk işçiliğiyle mücadele için güçlü bir sosyal destek sistemi yanında çocukların ucuz iş gücü olarak kullanılmasının engellenmesi için yasal düzenlemelere ve bunların tavizsiz uygulanmasına ihtiyaç olduğunu ifade etti.

TÜİK'in son işsizlik verilerine göre 8 milyon 107 bin işsiz bulunduğunu, Türkiye'deki işsizlerin sayısının dünya üzerindeki 95 ülkenin nüfusundan fazla olduğunu belirten Öztrak, işsizliğin ve hayat pahalılığının arttığını kaydetti.

Geçen yılın ilk dört ayında 9 milyar dolar cari açık verilirken, bu yılın aynı döneminde 21 milyar dolar cari açık verildiğine işaret eden Öztrak, "Bu yılın tamamı için öngörülen cari açık ilk dört ayda aşıldı. Model falan hak getire. Hükümet artık, normal kanallardan cari açığı finanse etmekte zorlanıyor. Bu dönemde cari açık, büyük oranda net hata ve noksan kaleminden gelen kaynağı belirsiz 11 milyar 751 milyon dolar ve 4,5 milyar dolar rezerv kullanılarak finanse edilmiş." şeklinde konuştu.

Hükümetin ekonomi politikasını eleştiren Öztrak, vatandaşın bankada kredi çekerken muhatap olduğu piyasa faizinin, devletin borçlanırken muhatap olduğu tahvil faizinin hızla arttığını öne sürdü.

Devletin geçen eylülden sonra ödediği faizin, önceki sekiz ayda ödediğine göre yüzde 22 arttığını ve 156 milyar 661 milyon lira olduğunu ileri süren Öztrak, borçlanma maliyetlerinin önemli bir unsuru olan ekonomiye duyulan güveni gösteren Kredi Temerrüt Risk Priminin 800 puanın üstüne fırladığını söyledi.

"Güneş enerjisi tarlalarını kurun, çiftçiye elektriği bedava verin"

Hazine nakit gerçekleşmelerinin açıklandığını, buna göre hazinenin kasasında 82 milyar 400 liranın durduğunu ifade eden Öztrak, millete gelince paranın olmadığını savundu.

Mazot, gübre, tohum, ilaç fiyatlarının arttığını belirten Öztrak, "Çiftçimizi tarlasına gidemez hale getiren, toprağından koparan hükümetin bakanı, 'Venezuela'da buğday yetiştireceğiz' diye müjde veriyor. Sayın Bakan, bu ülkede toprak mı kalmadı? Neden 11 bin kilometre ötede buğday yetiştirmeye kalkıyorsunuz?" dedi.

Çiftçilere destek verilmesi gerektiğini dile getiren Öztrak, şöyle devam etti:

"Bu ülkenin çiftçisine, Tarım Kanunu emretmesine rağmen ödemediğiniz 272 milyar Türk lirasını hemen ödeyin. Elektrik, mazot, gübre giderlerini düşürmek için tarımda kullanılan girdilerde vergiyi düşürün. Güneş enerjisi tarlalarını kurun, çiftçiye elektriği bedava verin. Çiftçilerimizin dağ gibi biriken borçlarının faizini silin. Kalan borcu uygun taksitlerle uzun vadeye yayın. Toprak Mahsulleri Ofisine ithalat kapılarını açacağınıza, başka ülkelerin çiftçisini sevindireceğinize bu ülkenin çiftçisinin yüzünü güldürün."

Hükümetin Ocak 2022'de seri üretim sözü verdiği, ön siparişleri alınan ama hala ortada olmayan bir elektrikli traktör olduğunu iddia eden Öztrak, "Bu elektrikli traktör ne oldu?" diye sordu.

İstanbul'da bir milletvekilinin polise yumruk attığı görüntülerin kamuoyuna yansıdığını aktaran Öztrak, kimsenin polise yumruk atmasının kabul edilemeyeceğini söyledi.

Hükümetin Gelire Endeksli Senetleri yeni kurtuluş formülü gibi sunduğunu öne süren Öztrak, yatırımcı kılavuzundan bu kağıtların getirisine bakıldığında getirisinin, enflasyonun ve devalüasyonun çok altında kalacağını iddia etti.

Öztrak, "Yüksek enflasyon ortamında bu haliyle GES hiçbir derde deva olmaz. Pansuman ya da aspirin tedavisi bile olamaz." dedi.

"Adalarla ilgili hükümetin atacağı akılcı adımları destekleyeceğiz"

Merkez Yönetim Kurulunda dış politikada yaşanan gelişmeleri de ele aldıklarını ifade eden Öztrak, İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğiyle ilgili müzakerelerde, Türkiye'nin bu iki ülkeden terörle mücadele konusundaki taleplerinde haklı olduğunu kaydetti.

Bu ay içerisinde Madrid'de NATO toplantısı yapılacağını hatırlatan Öztrak, "Bu zirvede NATO, önümüzdeki on yılda karşılaşacağı güvenlik sorunlarını tanımlayacak, bunlarla mücadele stratejisini belirleyecek. Buradan çıkacak stratejik konsept belgesinde, üye ülkeler arasında teröre karşı iş birliği mekanizmalarının, ülkemizin güvenlik endişelerini giderecek biçimde yer alması mutlaka sağlanmalıdır." şeklinde konuştu.

Yunanistan'ın uluslararası antlaşmalara aykırı olarak silahlandırdığı adalarla ilgili açıklamaları ve gelişmeleri izlediklerini anlatan Öztrak, işgal edilen ve silahlandırılan adalarla ilgili hükümetin atacağı akılcı adımları destekleyeceklerini belirtti.

Altılı masanın kamu reformu çalışmaları

Öztrak, altılı masanın kamu reformu çalışmaları kapsamında sabah saatlerinde bir açıklama yaptığını anımsattı.

İktidara gelmeleri halinde ekonomide kurumsal olarak atacakları bazı adımların özetini kamuoyuyla paylaştıklarını aktaran Öztrak, "Bugün açıkladığımız adımlar, ekonomide karar alma süreçlerinde, güveni tekrar hızla sağlayacak düzenlemelerdir." dedi.

Öztrak, kamu zararlarının ve saklanan veri kalitesindeki sorunları tespiti, açık ve gizli tüm yükümlülüklerin ortaya çıkarılması için "Durum ve Hasar Tespit Komisyonu" kuracaklarını belirtti.

Anayasa'da yazmasına rağmen 2009'dan bu yana toplanmayan Ekonomik ve Sosyal Konseye yeniden işlerlik kazandıracaklarını ifade eden Öztrak, ulusal, bölgesel ve sektörel bazda strateji, reform, plan ve programları hazırlayacak Strateji ve Planlama Teşkilatı'nı kuracaklarını kaydetti.

Öztrak, Merkez Bankasının bağımsızlığının teminat altına alınmasının yapacakları en önemli işlerden olacağını aktardı.

Komisyonun altılı masada yer alan her partiden, geçmişte önemli görevlerde bulunmuş isimlerden oluştuğunu, partilerin bünyesinde ekonomistler ve akademisyenler olduğunu dile getiren Öztrak, burada Türkiye'nin daha önce girdiği krizlerden en az hasarla ve hızla çıkmasını, ardından hızla ayağa kalmasını sağlayan isimler bulunduğunu söyledi.

"Bugün 1588 araç 5 bin 884 personel teyakkuz halinde sahada"

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, açıklamasının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

"Cumhurbaşkanı Erdoğan, Van'da gençlerle buluşmasında 'İktidara yürürken seçme ve seçilme yaşı 30'du. Önce 25'e sonra da 18'e biz indirdik' dedi. Siz bu açıklamayı nasıl değerlendirirsiniz?" sorusuna Öztrak, "Erdoğan, anlaşılan Van'da her şeyi birbirine karıştırmış. Seçme yaşı zaten AK Parti kurulmadan 6 yıl önce, 1995 yılında 18'e indirilmişti. Seçilme yaşı da öncelikle 2006'da 25'e indirildi. Hatırlanacağı gibi teklifin gerekçesinde Avrupa Konseyi'ne ilişkin standartlara vurgu yapılıyordu, biz de bunu desteklemiştik. Bu düzenleme Genel Kurul aşamasında Meclisin ezici çoğunluğunun kabul oyuyla büyük bir uzlaşmayla kabul edildi." yanıtını verdi.

"Ankara'da selin yaşandığı gün Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın Eskişehir'deki belediye başkanları toplantısında olması eleştirildi. Ayrıca selin yaşanmasına mazgalların kapalı olmasının neden olduğu da belirtildi. Değerlendirmeniz nedir?" sorusu üzerine Öztrak, şöyle konuştu:

"Mansur Başkan'ın Eskişehir'de olduğu doğru değil. Bir gün önce zaten ertesi gün öğlen yağmurun başlayacağı haberi çıkmıştı. Dolayısıyla o gün, ertesi gün öğlene kadar Mansur Başkan hemen Ankara'ya döndü. Öğlen işinin başındaydı.

Ankara'ya 1 yılda yağan yağmurun yarısı neredeyse yarım günde yağdı. Büyük bir afetti, rüzgar 85 kilometreyi buldu. Şimdi bakarsanız Eskişehir'deki fotoğraflara büyükşehir belediye başkanlarının bu toplantıyla ilgili açıklama yaptıkları fotoğraflarda Mansur Başkan zaten yok. Mazgallar kapalı değil. Büyük bir afet yaşandı. 166 mahsur kalma dahil 6 bin 670 olaya belediyemiz tarafından hızla müdahale edildi. Bugün de 1588 araç 5 bin 884 personel teyakkuz halinde sahada çalışmalara devam etti."