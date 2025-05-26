CHP Temmuz Ara Zamı İçin Mücadele Edecek

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Deniz Yücel, "Emekçilerimizi sistematik bir şekilde fakirleştiren AKP iktidarından; sendikaların, sivil toplum kuruluşlarının ve emekçilerimizin de desteğiyle, emekçinin hakkı olan temmuz ara zammını söke söke alacağız" dedi.

CHP'li Deniz Yücel, Genel Başkan Özgür Özel başkanlığında toplanan Merkez Yönetim Kurulu (MYK) gündemine ilişkin parti genel merkezinde basın toplantısı düzenledi. Yücel, Ekrem İmamoğlu'nun 68 gündür Silivri'de olduğunu anımsatarak, "AKP yargısının siyasi soruşturmaları, hukuksuz gözaltıları ve tutuklamaları dalga dalga devam ediyor. Son yapılan operasyonda İstanbul Büyükşehir Belediyesine bürokratları, bağlı şirketlerin yöneticileri başta olmak üzere 45 kişi daha gözaltına alındı. Somut delil bulamadılar, gizli tanıklar devreye girdi. Gizli tanık ifadeleri yetmedi, emniyette, savcılıkta, nöbetçi mahkemede avukat huzurunda ifade veren kişilere ifade değiştirttiler, itirafçı yaparak aleyhe beyan almaya çalıştılar. Ancak itirafçı yaratma çabalarının, aslında iftiracı yaratma çabası olduğunu çok iyi biliyoruz. Bugün geldiğimiz noktada İstanbul Büyükşehir Belediyesine düzenlenen operasyonların sayısı artıyor ama dosya içeriği hala daha bomboş. Aslında tüm bu yaşanan soruşturmaların tek bir sebebi var; Ekrem İmamoğlu korkusu. Biri 2014'te Beylikdüzü'nde, üçü İstanbul Büyükşehir Belediyesi seçimlerinde olmak üzere AKP'yi ve Erdoğan'ı tam 4 kez yenen Ekrem İmamoğlu korkusu öyle bir boyuta ulaştı ki adil ve demokratik bir yarışa girmektense, asılsız iddialarla, uyduruk delillerle Ekrem başkanı oyun dışına çıkarmaya çalışıyorlar. Ekrem İmamoğlu korkusu öyle bir boyuta ulaştı ki 35 yıl sonra yetkisiz bir kurul eliyle anasının ak sütü gibi helal diplomasını iptal ettiler. Bir kişiyi oyun dışına atmak uğruna 28 kişinin diplomasını daha iptal ettiler, insanların hayatlarını kararttılar" ifadelerini kullandı.

'EMEKÇİNİN DİRENECEK HALİ KALMADI'

Ardından ekonomik gelişmeleri değinen Yücel, "Seçim zamanlarında miting meydanlarından 'Enflasyonist ortamda asgari ücrete gerekirse dört kez zam yaparız' diyenler seçimlerden sonra dut yemiş bülbüle döndüler. İktidar kanadında asgari ücret ara zammından bahseden dahi yok. Cumhuriyet Halk Partisi elbette bu sessizliğe, bu yüzsüzlüğe, bu kayıtsızlığa seyirci kalmayacak. Bu hafta hızlıca planlama yaparak, işçi ve işveren örgütlerine ziyaretlerimizi gerçekleştireceğiz. Sendikalar ve sivil toplum kuruluşlarıyla birlikte ara zam konusunu masaya yatıracağız ve ara zam çalışmalarımızı en kısa süre içerisinde tamamlayacağız. Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndan sorumlu Genel Başkan Yardımcımız Gamze Taşçıer bu hafta içerisinde TÜRK-İŞ'i, DİSK'i, HAK-İŞ'i ve TİSK'i ziyaret edecekler. Yapılan görüşmelerin ardından asgari ücret teklifimizi ve KOBİ işveren desteğini açıklayacağız. Emekçilerimizi sistematik bir şekilde fakirleştiren AKP iktidarından; sendikaların, sivil toplum kuruluşlarının ve emekçilerimizin de desteğiyle, emekçinin hakkı olan temmuz ara zammını söke söke alacağız. DİSK-AR'ın (Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu Araştırma Merkezi) verilerine göre; 2025 yılının ilk üç ayında işçi, memur ve emeklilerin toplam gelir kaybı 134,2 milyar TL'ye ulaştı. İşçi ücretlerinde 75,6 milyar TL, memur maaşlarında 28,1 milyar TL, emekli aylıklarında ise 30,6 milyar TL'lik kayıp meydana geldi. Aynı dönemde 22 bin 104 TL asgari ücret, üç ay içinde 2 bin 224 TL eriyerek 19 bin 881 TL'ye düştü. Emekçinin de emekçinin alım gücünün de yüksek enflasyon karşısında direnecek hali kalmadı. Açlık sınırı 24 bini, yoksulluk sınırı 78 bini geçmişken, işçinin, emekçinin, memurun, emeklinin gıda enflasyonuyla, fahiş kira artışlarıyla, elektrik, su, doğal gaz faturalarıyla baş edecek gücü kalmadı" dedi.