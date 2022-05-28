CHP Yalova İl Başkan Yardımcısı partisinden istifa ederek MHP'ye katıldı - Son Dakika
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CHP Yalova İl Başkan Yardımcısı partisinden istifa ederek MHP'ye katıldı

28.05.2022 09:50
CHP Yalova İl Başkan Yardımcısı partisinden istifa ederek MHP'ye katıldı

CHP Yalova İl Başkan Yardımcısı Mehmet Samet Balgız, partisinden istifa ederek MHP'ye katıldı.

CHP Yalova İl Başkan Yardımcısı Mehmet Samet Balgız, partisinden istifa ederek MHP'ye katıldı.

MHP Yalova İl Başkanlığından yapılan açıklamada, İl Başkanı Namık Öz'ün, Balgız'ın üyelik işlemlerini gerçekleştirdiği belirtildi.

Açıklamada, Balgız'ın şu ifadelerine yer verildi:

"CHP'nin, kuruluş felsefesinden tamamen uzaklaşarak Atatürk'ün çizgisinden çıktığını görevim süresince yakından müşahede ettim ve bu nedenle istifa kararı aldım. Devletimizin bekasını her durumda savunan, Atatürk'ün yolundan ayrılmayan, 'Önce ülkem ve milletim, sonra partim ve ben' diyen vatan sevdalısı MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli'nin izinde olarak MHP teşkilatına katılmaktan büyük onur duymaktayım."

MHP İl Başkanı Namık Öz de parti üyeliğinin Balgız'a ve MHP'ye hayırlar getirmesini temenni etti.

CHP Yalova İl Başkan Yardımcısı partisinden istifa ederek MHP'ye katıldı
CHP Yalova İl Başkan Yardımcısı partisinden istifa ederek MHP'ye katıldı
CHP Yalova İl Başkan Yardımcısı partisinden istifa ederek MHP'ye katıldı

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Kaynak: AA

Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika CHP Yalova İl Başkan Yardımcısı partisinden istifa ederek MHP'ye katıldı - Son Dakika


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