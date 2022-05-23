Çiller'in "Partiyi devret" önerisini reddeden Adalet Partisi lideri Öz: MHP'den, AK Parti'den genel başkanlığı bırakmam için tehditler geliyor - Son Dakika
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Çiller'in "Partiyi devret" önerisini reddeden Adalet Partisi lideri Öz: MHP'den, AK Parti'den genel başkanlığı bırakmam için tehditler geliyor

23.05.2022 09:06
Çiller'in "Partiyi devret" önerisini reddeden Adalet Partisi lideri Öz: MHP'den, AK Parti'den genel başkanlığı bırakmam için tehditler geliyor

Tansu Çiller'in, "Partiyi devret" önerisini geri çeviren Adalet Partisi Genel Başkanı Vecdet Öz, bu kararının ardından kendisine tehdit mesajları geldiğini açıkladı. Öz, "MHP'den, AK Parti'den genel başkanlığı bırakmam için tehditler geliyor. Sanal ortamda yazıyorlar, telefonumuza mesaj atıyorlar. Bunlardan bir çekincemiz, korkumuz yok. Biz kimseden korkmayız." ifadelerini kullandı.

Adalet Partisi Genel Başkanı Vecdet Öz, kendisine "görevi bırak" diye tehditler geldiğini söyledi.

Duvar'a konuşan Öz, Tansu Çiller'in, "Partiyi devret" önerisini geri çevirmesinin ardından MHP'den ve AK Parti'den genel başkanlığı bırakmam için tehditler aldığını açıkladı.

"SANAL ORTAMDAN YAZIP, TELEFONUMUZA TEHDİT MESAJLARI ATIYORLAR"

Konuyla ilgili konuşan Adalet Partisi lideri Öz, "AKP kanadından sürekli tehditler geliyor. 'Bırakın bu işi, vazgeçin' diye geliyor. 'Bu işlerle uğraşmayın, bırakın' diye tehditler geliyor. Sanal ortamda yazıyorlar, telefonumuza mesaj atıyorlar. MHP'den de AK Parti'den de bu tarz, genel başkanlığı bırakmam için tehditler geliyor. Bunlardan bir çekincemiz, korkumuz yok. Biz kimseden korkmayız." dedi.

"NE YAPACAKLARSA YAPSINLAR, KORKARAK SİYASET YAPILMAZ"

"Yani AK Partililer sizin genel başkanlığı bırakmanızı istiyorlar?" sorusunu da yanıtlayan Öz, "Asla öyle bir şey yapmayız. Biz korkmayız. Gelsinler yapsınlar ne yapacaklarsa. Biz Atatürkçü cumhuriyetçi, vatansever insanlarız. Korkarak siyaset yapılmaz." diye konuştu.
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Adalet Partisi, Vecdet Öz, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Çiller'in 'Partiyi devret' önerisini reddeden Adalet Partisi lideri Öz: MHP'den, AK Parti'den genel başkanlığı bırakmam için tehditler geliyor - Son Dakika


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