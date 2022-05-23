Adalet Partisi Genel Başkanı Vecdet Öz, kendisine "görevi bırak" diye tehditler geldiğini söyledi.
Duvar'a konuşan Öz, Tansu Çiller'in, "Partiyi devret" önerisini geri çevirmesinin ardından MHP'den ve AK Parti'den genel başkanlığı bırakmam için tehditler aldığını açıkladı.
Konuyla ilgili konuşan Adalet Partisi lideri Öz, "AKP kanadından sürekli tehditler geliyor. 'Bırakın bu işi, vazgeçin' diye geliyor. 'Bu işlerle uğraşmayın, bırakın' diye tehditler geliyor. Sanal ortamda yazıyorlar, telefonumuza mesaj atıyorlar. MHP'den de AK Parti'den de bu tarz, genel başkanlığı bırakmam için tehditler geliyor. Bunlardan bir çekincemiz, korkumuz yok. Biz kimseden korkmayız." dedi.
Son Dakika › Politika › Çiller'in 'Partiyi devret' önerisini reddeden Adalet Partisi lideri Öz: MHP'den, AK Parti'den genel başkanlığı bırakmam için tehditler geliyor - Son Dakika