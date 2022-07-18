Son dakika haberleri: Çin, ABD'den Tayvan'a 108 milyon dolarlık potansiyel silah satışını iptal etmesini istedi - Son Dakika
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Son dakika haberleri: Çin, ABD'den Tayvan'a 108 milyon dolarlık potansiyel silah satışını iptal etmesini istedi

18.07.2022 20:13
Son dakika haberleri: Çin, ABD'den Tayvan'a 108 milyon dolarlık potansiyel silah satışını iptal etmesini istedi

Gelen son dakika haberine göre Çin devlet yayın kuruluşunun Çin Savunma Bakanlığı'na dayandırdığı haberde, Çin'in ABD'nin Tayvan'a yapacağı 108 milyon dolarlık potansiyel silah satışını derhal iptal etmesini talep ettiği aktarıldı.

Çin devlet yayın kuruluşunun Çin Savunma Bakanlığı'na dayandırdığı haberde, Çin'in ABD'nin Tayvan'a yapacağı 108 milyon dolarlık potansiyel silah satışını derhal iptal etmesini talep ettiği aktarıldı.

Çin ve ABD arasında Tayvan gerilimi devam ediyor. Çin devlet yayın kuruluşunun Savunma Bakanlığına dayandırdığı haberde, Çin'in ABD'nin Tayvan'a yapacağı potansiyel silah satışını derhal iptal etmesini talep ettiği aktarıldı. ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) tarafından geçtiğimiz cuma günü yapılan açıklamada, ABD Dışişleri Bakanlığının Tayvan'a tahmini 108 milyon dolarlık askeri teknik yardım satışını onayladığı duyurulmuştu.

"ÖNERİLEN SATIŞ, MEVCUT VE GELECEKTEKİ TEHDİTLERİ KARŞI KOYMA KABİLİYETİNİ ARTIRACAKTIR"

Pentagon'un Savunma Güvenlik İşbirliği Ajansı ise geçtiğimiz cuma günü yaptığı açıklamada, "Önerilen satış, alıcının araçlarının, küçük silahlarının, savaş silah sistemlerinin ve lojistik destek öğelerinin sürdürülmesine katkıda bulunarak mevcut ve gelecekteki tehditleri karşı koyma kabiliyetini artıracaktır" ifadelerine yer verilmişti. Açıklamada, silah satışının Tayvan'ın ABD ve diğer müttefiklerle askeri alanda çalışabilirliğini artıracağı ifade edilmiş, Tayvan'ın silahlı kuvvetlerinin ekipman ve desteği almakta hiçbir zorluk yaşamayacağı belirtilmişti. ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklama ise sözleşmenin imzalandığını veya müzakerelerin sonuçlandığını göstermiyor.

"EKİPMANIN DÜZGÜN BİR ŞEKİLDE BAKIMI, YENİ SATIN ALINAN SİLAH VE TEÇHİZAT KADAR ÖNEMLİDİR"

Tayvan Savunma Bakanlığı, anlaşmanın bir ay içinde yürürlüğe girmesini beklediklerini ifade ederek, "Çinli komünistlerin genişleyen askeri tehdidi karşısında ekipmanın düzgün bir şekilde bakımı, yeni satın alınan silah ve teçhizat kadar önemlidir" açıklamasını yaptı.

SİLAH SATIŞI GEÇTİĞİMİZ HAZİRAN AYINDA GÜNDEME GELMİŞTİ

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) çatısı altında faaliyet gösteren ABD Savunma Güvenlik İşbirliği Ajansı tarafından geçtiğimiz haziran ayında yapılan açıklamada ise, ABD Dışişleri Bakanlığının Tayvan'a savaş gemilerinin bakımı ve onarımı için 108 milyon dolarlık yedek parça satışına onay verdiği duyurulmuş, ilgili satış onayına ait bildirinin Kongre'ye teslim edildiği aktarılmıştı. Söz konu su yedek parça satışının gemiler ve gemi sistemleri için sınıflandırılmamış yedek parçaları ve lojistik teknik desteği içerdiği aktarılan açıklamada, "Önerilen satış, alıcının su üstü gemi filosunun sürdürülmesine katkıda bulunarak mevcut ve gelecekteki tehditleri karşılama yeteneğini artıracak" ifadeleri kullanılmıştı. Söz konusu yedek parçaların onaylı ABD Donanması satıcılarından veya ABD Donanması stokundan karşılanacağı aktarılmıştı.

(İHA)

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Kaynak: İHA

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