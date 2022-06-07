Çin: "ABD, evindeki silahlı şiddetle yüzleşmeli" - Son Dakika
Üye Girişi

Çin: "ABD, evindeki silahlı şiddetle yüzleşmeli"

07.06.2022 23:47

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zhao Lijian, ABD'de neredeyse her gün yaşanan silahlı saldırılara değinerek, "Silahlar ABD'deki çocuklar ve gençlerin en büyük katili. ABD, evindeki silahlı şiddetle yüzleşmeli" dedi.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zhao Lijian, ABD'de neredeyse her gün yaşanan silahlı saldırılara değinerek, "Silahlar ABD'deki çocuklar ve gençlerin en büyük katili. ABD, evindeki silahlı şiddetle yüzleşmeli" dedi.

ABD'deki silahlı saldırılara neredeyse her gün yenileri eklenirken, Çin, ABD'de yaşanan silahlı saldırılarla ilgili açıklamada bulundu. Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zhao Lijian, "Silahlı Şiddet Arşivi (The Gun Violence Archive) isimli internet sitesi bu yılın haziran ayı başlarına kadar dört veya daha fazla kişinin öldüğü ya da yaralandığı türden en az 246 silahlı saldırı gerçekleştiğini kaydetti. Bu da sadece bir günde ortalama 1,5 vaka anlamına geliyor. Bunlar, bu sabah kontrol ettiğimde gördüğüm son sayılardı" dedi.

28-30 MAYIS ARASINDA, ABD'DE 300'ÜN ÜZERİNDE SİLAHLA İLGİLİ VAKA MEYDANA GELDİ

Söz konusu sayıları "korku verici" olarak nitelendiren Zhao, "Şok edici sayıların arkasında sayısız can kaybı ve çok sayıda yıkılmış aile var. 28-30 Mayıs arasındaki 72 saatte, ABD'de ülke çapında 300'ün üzerinde silahla ilgili vaka meydana geldi ve bunlar 130'dan fazla kişinin canına mal oldu" dedi.

ABD halkının çoğunluğunun hükümetten bu konuda harekete geçmesini ve böylesi trajedilere son vermesini istediğini aktaran Zhao, "Son anketler, halkın büyük çoğunluğunun silahlı şiddetin önemli bir toplumsal mesele olduğunu düşündüğünü gösterdi. Pew Araştırma Merkezi'nin nisan ayında gerçekleştirdiği bir anket, ABD'lilerin yüzde 76'sının silahlı şiddeti çok büyük bir problem ya da kısmen önemli bir problem olarak gördüğünü ortaya koydu" dedi.

"SİLAHLAR ABD'DEKİ ÇOCUKLAR VE GENÇLERİN EN BÜYÜK KATİLİ"

Michigan Üniversitesinin silahlı şiddet üzerine gerçekleştirdiği bir araştırmaya değinen Zhao, "Silahlar ABD'deki çocuklar ve gençlerin en büyük katili haline geldi. ABD gençliğinin yüzde 75'e varan kısmı, kitlesel silahlı saldırıların önemli bir stres kaynağı olduğunu bildiriyor" dedi.

"HER 3 ABD'Lİ EBEVEYNDEN 2'SİNİN OKULLARDA KİTLESEL SİLAHLI SALDIRILAR KONUSUNDA ENDİŞELİ"

Her 3 ABD'li ebeveynden 2'sinin okullarda kitlesel silahlı saldırılar konusunda endişeli olduğunu aktaran Zhao, "ABD hükümeti, evinde yaşanan ciddi silahlı şiddet problemleriyle yüzleşmeli ve silahları kontrol altına alıp şiddeti engellemek için harekete geçmeli. (ABD) başkalarını eleştirmek ve insan hakları adına diğer ülkelere müdahale etmek yerine kendi yönetim açığının üstesinden gelmeli" dedi.

ABD'DE İLKOKULA DÜZENLENEN SİLAHLI SALDIRIDA 21 KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ

ABD'nin Texas eyaletinde 24 Mayıs'ta Robb İlköğretim Okulu'na 18 yaşındaki Salvador Ramos tarafından düzenlenen silahlı saldırıda 19'u çocuk olmak üzere 21 kişi, Oklahoma eyaletine bağlı Tulsa kentinde bulunan St. Francis Hastanesi'nde 2 Haziran'da düzenlenen silahlı saldırıda ise 4 kişi hayatını kaybetmişti.

Virginia eyaletinde 5 Haziran'da bir mezuniyet partisinde çıkan silahlı çatışmada ise 20 yaşındaki 1 genç hayatını kaybetmiş, 7 kişi de yaralanmıştı. Pensilvanya eyaletine bağlı Philadelphia şehrinde 5 Haziran gecesi düzenlenen silahlı saldırıda 2'si erkek 1'i kadın olmak üzere 3 kişi hayatını kaybetmiş, 11 kişi yaralanmış, Tennessee eyaletinde yer alan Chattanooga kentinde bulunan bir eğlence mekanının önünde 5 Haziran'da düzenlenen silahlı saldırıda ise, 3 kişinin hayatını kaybetmiş, 14 kişi de yaralanmıştı.

(İHA)

Çin: ABD, evindeki silahlı şiddetle yüzleşmeli
Çin: ABD, evindeki silahlı şiddetle yüzleşmeli
Çin: ABD, evindeki silahlı şiddetle yüzleşmeli
Çin: ABD, evindeki silahlı şiddetle yüzleşmeli

YORUMLAR
500
ABD'de 12 yaşındaki çocuktan benzin istasyonuna silahlı soygun ABD'de 12 yaşındaki çocuktan benzin istasyonuna silahlı soygun
Kaynak: İHA

Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Çin: 'ABD, evindeki silahlı şiddetle yüzleşmeli' - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
23:45 Ümit Özdağ, "askerlik yapmadı" iddiasına paylaştığı fotoğrafla yanıt verdi
23:41 Çöpe atılan domates ve salatalık görüntüleri tepki çekmişti! Olayla ilgili soruşturma başlatıldı
23:33 A Milli Takım, deplasmanda Litvanya'yı 6-0 mağlup etti
23:28 İmamoğlu'nun 24 ilçede toplam 35 yeni okul spor salonunun açılışını yapmasıyla ilgili konuşan AK Partili Göksu: Kurdele belediyeciliği
23:18 U18 Milli Takımı'nın kadrosu açıklandı! Tolunay Kafkas'a tepki yağdı
22:34 Güldür Güldür Show'da bu kez 6'lı masayla ilgili skeç hazırlandı
22:32 Litvanya maçında Doğukan Sinik şov yaptı! Attığı iki golle üstünlüğü getirdi
21:59 Fenerbahçe Beko, Anadolu Efes'i 85-76 mağlup etti
21:47 Burak Yılmaz Beşiktaş'a transfer olacağı iddialarına son noktayı canlı yayında koydu
21:23 Bu yıl ikincisi düzenlenen Uluslararası Elmas Ödülleri görkemli törenle sahiplerini buldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.06.2022 00:02:17. #1.12#
SON DAKİKA: Çin: "ABD, evindeki silahlı şiddetle yüzleşmeli" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement