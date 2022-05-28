Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Aliyev, ASAN Hizmet Merkezi ve Bakü Bilim Merkezi'nin açılışına katıldı - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Aliyev, ASAN Hizmet Merkezi ve Bakü Bilim Merkezi'nin açılışına katıldı

28.05.2022 16:10

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile birlikte 7 numaralı ASAN Hizmet Merkezi ve Bakü Bilim Merkezi'nin açılışını yaptı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile birlikte 7 numaralı ASAN Hizmet Merkezi ve Bakü Bilim Merkezi'nin açılışını yaptı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile birlikte Türkiye dışında ilk defa Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST'e katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Aliyev, festival alanından ayrılarak 7 numaralı ASAN Hizmet Merkezi ve Bakü Bilim Merkezi'nin açılışını gerçekleştirdi. Açılışa, Baykar Teknik Müdürü ve T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar ve Nobel ödüllü Türk bilim adamı Prof. Dr. Aziz Sancar da katıldı.

(Kamil Nadirli/İHA)

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Aliyev, ASAN Hizmet Merkezi ve Bakü Bilim Merkezi'nin açılışına katıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Aliyev, ASAN Hizmet Merkezi ve Bakü Bilim Merkezi'nin açılışına katıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Aliyev, ASAN Hizmet Merkezi ve Bakü Bilim Merkezi'nin açılışına katıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Aliyev, ASAN Hizmet Merkezi ve Bakü Bilim Merkezi'nin açılışına katıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Aliyev, ASAN Hizmet Merkezi ve Bakü Bilim Merkezi'nin açılışına katıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Aliyev, ASAN Hizmet Merkezi ve Bakü Bilim Merkezi'nin açılışına katıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Aliyev, ASAN Hizmet Merkezi ve Bakü Bilim Merkezi'nin açılışına katıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Aliyev, ASAN Hizmet Merkezi ve Bakü Bilim Merkezi'nin açılışına katıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Aliyev, ASAN Hizmet Merkezi ve Bakü Bilim Merkezi'nin açılışına katıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Aliyev, ASAN Hizmet Merkezi ve Bakü Bilim Merkezi'nin açılışına katıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Aliyev, ASAN Hizmet Merkezi ve Bakü Bilim Merkezi'nin açılışına katıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Aliyev, ASAN Hizmet Merkezi ve Bakü Bilim Merkezi'nin açılışına katıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Aliyev, ASAN Hizmet Merkezi ve Bakü Bilim Merkezi'nin açılışına katıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Aliyev, ASAN Hizmet Merkezi ve Bakü Bilim Merkezi'nin açılışına katıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Aliyev, ASAN Hizmet Merkezi ve Bakü Bilim Merkezi'nin açılışına katıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Aliyev, ASAN Hizmet Merkezi ve Bakü Bilim Merkezi'nin açılışına katıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Aliyev, ASAN Hizmet Merkezi ve Bakü Bilim Merkezi'nin açılışına katıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Aliyev, ASAN Hizmet Merkezi ve Bakü Bilim Merkezi'nin açılışına katıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Aliyev, ASAN Hizmet Merkezi ve Bakü Bilim Merkezi'nin açılışına katıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Aliyev, ASAN Hizmet Merkezi ve Bakü Bilim Merkezi'nin açılışına katıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Aliyev, ASAN Hizmet Merkezi ve Bakü Bilim Merkezi'nin açılışına katıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Aliyev, ASAN Hizmet Merkezi ve Bakü Bilim Merkezi'nin açılışına katıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Aliyev, ASAN Hizmet Merkezi ve Bakü Bilim Merkezi'nin açılışına katıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Aliyev, ASAN Hizmet Merkezi ve Bakü Bilim Merkezi'nin açılışına katıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Aliyev, ASAN Hizmet Merkezi ve Bakü Bilim Merkezi'nin açılışına katıldı

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Kaynak: İHA

Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Aliyev, ASAN Hizmet Merkezi ve Bakü Bilim Merkezi'nin açılışına katıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Aliyev, ASAN Hizmet Merkezi ve Bakü Bilim Merkezi'nin açılışına katıldı - Son Dakika
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