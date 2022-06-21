Cumhurbaşkanı Erdoğan, İngiltere Başbakanı Johnson ve Estonya Başbakanı Kallas ile Telefonda Görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İngiltere Başbakanı Boris Johnson ve Estonya Başbakanı Kaja Kallas ile telefon görüşmesi yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İngiltere Başbakanı Johnson ve Estonya Başbakanı Kallas ile telefon konuşması yaptı. Johnson ile yapılan görüşmeye ilişkin Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklama şöyle:

"Görüşmede, savunma sanayii iş birliği başta olmak üzere Türkiye- Birleşik Krallık ilişkileri ve Rusya- Ukrayna savaşı dahil bölgesel konular ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede Ukrayna'daki tahılın güvenli şekilde ülkeden çıkarılması için mutlaka çözüm bulunması gerektiğini belirtti."

"CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, UKRAYNA TAHILININ KARADENİZ ÜZERİNDEN İHRACI İÇİN BM İLE MÜŞTEREK GAYRET İÇERİSİNDE OLDUKLARINI İFADE ETTİ"

Estonya Başbakanı Kallas ile yapılan telefon görüşmesine ilişkin yapılan yazılı açıklama ise şöyle:

"Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, Ukrayna ve Rusya'yı müzakerelere dönmeye teşvik ettiklerini, savaşın insani alanda yol açtığı olumsuzlukların azaltılabilmesi için de girişimlerine devam ettiklerini belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, küresel gıda krizinin önüne geçme noktasında etken olacak Ukrayna tahılının Karadeniz üzerinden ihracı için Birleşmiş Milletler'le birlikte müşterek gayret içerisinde olduklarını ifade etti."

KALLAS: NATO'NUN YAKIN ZAMANDA BÜYÜYECEĞİNİ UMDUĞUMU BELİRTTİM

Estonya Başbakanı Kallas ise sosyal medya paylaşımında "Erdoğan ile yaptığım telefon görüşmesinde Rusya'nın Ukrayna'daki savaşı ve Madrid'de yapılacak NATO Zirvesi hakkında konuştum. Müşterek güvenliğimizi sağlamak için Türkiye ile iş birliğine önem veriyoruz. NATO'nun birliğini göstermeli ve bölgemizin savunmasını güçlendirmeliyiz. İttifakın yakın zamanda büyüyeceğini umduğumu ifade ettim" dedi.