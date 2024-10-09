Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Suçla Mücadele Açıklaması

Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: (Son günlerde yaşanan olaylar) Pazartesi yaptığımız merkez kurul toplantısı bu olayları enine boyuna değerlendirip milletimizin sesine kulak vererek bu çerçevede bazı önemli adımlar atma kararı aldık. İnsanlarımızın sokakta, evinden, iş yerinde hiçbir endişe duymadan hayatını güvenle sürdürülmesini sağlamak için ne gerekiyorsa yapacağız. Emniyet içinde bir zafiyet varsa neşteri vurup bunu gidereceğiz. Adalet sitemize tıkanıklık varsa yanlışlık varsa neşteri vurup Allahın izniyle onu da çözüme kavuşturacağız.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Suçu önlemeden suçla ve suçlularla mücadeleye, yargılamalardan infaz ve ıslah sistemimize, nerede boşluk varsa mutlaka hal yoluna koyacağız

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Belirli suçlarda infaz hükümlerinin, alınan cezanın yüzde 10'u cezaevinde geçirildikten sonra işlemeye başlaması sağlanacaktır.