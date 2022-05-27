Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malatyalı şehidin babası ile görüştü - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malatyalı şehidin babası ile görüştü

27.05.2022 15:48

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malatyalı şehidin babası ile görüştü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pençe-Kilit Operasyonu'nda teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Malatyalı Piyade Sözleşmeli Er Celal Tekedereli'nin babasıyla telefonda görüşerek, taziyelerini iletti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malatyalı şehidin babası ile görüştü

MALATYA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pençe-Kilit Operasyonu'nda teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Malatyalı Piyade Sözleşmeli Er Celal Tekedereli'nin babasıyla telefonda görüşerek, taziyelerini iletti.

Kuzey Irak'ta gerçekleşen Pençe-Kilit Operasyonu'nda PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit düşen 25 yaşındaki Piyade Sözleşmeli Er Celal Tekedereli'nin Yeşilyurt ilçesine bağlı Yaka Mahallesindeki baba ocağında şehidin ailesini ziyaret eden AK Parti MKYK üyesi ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı telefonla arayarak telefonu baba Cevat Tekedereli'ye verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, başsağlığı dileğinde bulunduğu şehit babasına, "Rabbim rahmet eylesin. Rabbim inşallah cennetinde buluştursun. Rabbim sabırlarınızı arttırsın" dedi. Baba Cevat Tekedereli'nin diğer çocuklarını da soran Erdoğan, "Makamları belli zaten şehitlerimizin, cennet. İnanıyorum ki Rabbimin vaadi var, orada sizleri buluşturacaktır. Bugün aynı zamanda 27 Mayıs darbesinin 62. yıldönümü. Demokrasi şehitlerimiz, devlet adamlarımız Adnan Menderes, Fatin Rüştü Zorlu ve Hasan Polatkan'ın idam kararlarını verdiler. Biliyorsunuz burayı Yassıada olmaktan çıkardık, ismini "Demokrasi ve Özgürlükler Adası" olarak değiştirdik. Birazdan "Yassıada Mahkemesi Yargılanıyor" temalı anma programına katılacağım. Ben tüm şehitlerimizi rahmetle anıyorum. Rabbim ailemize sabırlar ihsan eylesin." ifadelerini kullandı.

Cevat Tekedereli'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür ederek, "Sağ olun, Allah razı olsun. Beş çocuğum var. Vatan sağ olsun" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malatyalı şehidin babası ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malatyalı şehidin babası ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malatyalı şehidin babası ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malatyalı şehidin babası ile görüştü

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ERDOĞAN, PENÇE-KİLİT ŞEHİDİ TEKEDERELİ'NİN BABASIYLA TELEFONDA GÖRÜŞTÜ ERDOĞAN, PENÇE-KİLİT ŞEHİDİ TEKEDERELİ'NİN BABASIYLA TELEFONDA GÖRÜŞTÜ Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile telefonda görüştü Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile telefonda görüştü
Kaynak: İHA

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