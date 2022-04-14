Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mustafa Destici'yi BBP Genel Merkezi'nde ziyaret etti - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mustafa Destici'yi BBP Genel Merkezi'nde ziyaret etti

14.04.2022 14:01
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mustafa Destici'yi BBP Genel Merkezi'nde ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mustafa Destici'yi BBP Genel Merkezi'nde ziyaret etti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici'yi partisinin genel merkezinde ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mustafa Destici'yi BBP Genel Merkezi'nde ziyaret etti

ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici'yi partisinin genel merkezinde ziyaret etti.

Mutafa Destici ve parti yönetimi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Genel Merkez binası önünde karşıladı. Erdoğan ve Destici tokalaştıktan sonra Parti Genel Merkezi'ne girerken, Erdoğan sevgi gösterisinde bulunan vatandaşlara el salladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mustafa Destici'yi BBP Genel Merkezi'nde ziyaret etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mustafa Destici'yi BBP Genel Merkezi'nde ziyaret etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mustafa Destici'yi BBP Genel Merkezi'nde ziyaret etti

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Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mustafa Destici'yi BBP Genel Merkezi'nde ziyaret etti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mustafa Destici'yi BBP Genel Merkezi'nde ziyaret etti - Son Dakika
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