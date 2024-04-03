Cumhurbaşkanı Erdoğan, Orta Vadeli Program ve 12'nci Kalkınma Planı'nı uygulamakta kararlı - Son Dakika
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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Orta Vadeli Program ve 12'nci Kalkınma Planı'nı uygulamakta kararlı

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ekonomide yol haritamız olan Orta Vadeli Program ve 12'nci Kalkınma Planımızı uygulamakta kararlıyız."

03.04.2024 23:12
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ekonomide yol haritamız olan Orta Vadeli Program ve 12'nci Kalkınma Planımızı uygulamakta kararlıyız." - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan, Orta Vadeli Program ve 12'nci Kalkınma Planı'nı uygulamakta kararlı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Orta Vadeli Program ve 12'nci Kalkınma Planı'nı uygulamakta kararlı - Son Dakika
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